Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν εργασίες του Συνεδρίου CYF Congress 2026 στη Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου οι διήμερες εργασίες του CYF Congress 2026 – Create Your Future Congress, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες νέους, φοιτητές, νέους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και ανθρώπους με όραμα από όλη την Θεσσαλονίκη, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική εξέλιξη, την καινοτομία, την ηγεσία και τη σύγχρονη πραγματικότητα της νέας γενιάς.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με κεντρικό μήνυμα “Tomorrow Needs Doers”, το CYF Congress 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ουσιαστικό του ρόλο ως ένας δυναμικός θεσμός που ενώνει τη γνώση με την πράξη, φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με υψηλού επιπέδου ομιλίες, στρατηγικές παρεμβάσεις, networking, θεσμική παρουσία και σημαντικές ανακοινώσεις που σηματοδότησαν τη νέα εποχή του CYF.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία και τους χαιρετισμούς τους σημαντικοί εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας και πρώην Πρύτανης ΑΠΘ κ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Νίκος Τζόλλας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Σπύρος Τζελέπης, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, καθώς και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και π. υπουργός κ. Θεόδωρος Καράογλου, ενώ η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ισχυρό και πολυσυλλεκτικό line-up προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της ηγεσίας, της προσωπικής ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας. Στη σκηνή του CYF Congress 2026 βρέθηκαν ο Δρ. Χρήστος Ταουσάνης με επίκεντρο τη σύγχρονη καριέρα σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ραγδαία, ο futurist Δημήτρης Δημητριάδης με μια προκλητική ματιά στο μέλλον μέσα από τις ριζικές αλλαγές που φέρνει η ΑΙ πραγματικότητα, οι Κωνσταντίνος Κίντζιος και Σπύρος Ανδριανός με το live unplugged session του κορυφαίου business podcast “Θα σας ειδοποιήσουμε”, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης με μια αυθεντική προσέγγιση στην αντοχή και την πραγματική φύση της επιχειρηματικότητας, ο Αλέξιος Βανδώρος με επίκεντρο τη νοοτροπία του επιχειρηματία στον κόσμο των doers, η Χριστίνα Οικονόμου με έμφαση στην ηγεσία του εαυτού μας, η Λίνα Τσαλταμπάση γύρω από την ηγεσία και την κοινωνική αλλαγή, ο Τάσος Βελιάδης με μια σύγχρονη προσέγγιση στο personal branding και τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, ο Χρήστος Καβαλλάρης με πρακτική-λογιστική ματιά στην επιχειρηματικότητα του 2026, ο Νίκος Παρχαρίδης με επίκεντρο τη δράση και την άμεση εκκίνηση, ο Κωνσταντίνος Κουσουρής με στρατηγική προσέγγιση στη μετάβαση από το “θέλω” στο “γίνεται”, ο Τόλης Αϊβαλής με πρακτικά εργαλεία AI για το personal brand, ο Γιώργος Μαρινός με μαθήματα ανθεκτικότητας και επανεκκίνησης και ο Γιώργος Λιάπης, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι το CYF Congress 2026 δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα υψηλού επιπέδου διήμερο συνεδριακό πρόγραμμα, αλλά αποτέλεσε ταυτόχρονα και σημείο στρατηγικής εξέλιξης για το ίδιο το οικοσύστημα του CYF, μέσα από δύο κομβικά launches που παρουσιάστηκαν επίσημα στο κοινό.

CYF Career Pass: Από την έμπνευση στην επαγγελματική πράξη

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκε επίσημα το CYF Career Pass, μια νέα υπηρεσία που λειτουργεί μέσα από την πλατφόρμα του CYF (portal.cyfcongress.gr) και δημιουργήθηκε με στόχο να συνδέσει ουσιαστικά τα μέλη του CYF με την αγορά εργασίας. Μέσα από το Career Pass, κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργεί το προσωπικό του επαγγελματικό προφίλ, να καταχωρεί τα εκπαιδευτικά και εργασιακά του δεδομένα και να αποκτά πρόσβαση σε στοχευμένες εργασιακές ευκαιρίες, μετατρέποντας το CYF από έναν χώρο έμπνευσης σε ένα εργαλείο πραγματικής επαγγελματικής εξέλιξης και επόμενων βημάτων.

CYF Community: Η νέα κοινότητα επιχειρηματικότητας και εξέλιξης των doers

Παράλληλα, ανακοινώθηκε το CYF Community, μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σταθερό πυρήνα συνάντησης,συνεργασίας, networking, mentoring και επιχειρηματικής εξέλιξης για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στο CYF και επιθυμούν να συνεχίσουν πιο ενεργά τη διαδρομή τους ως επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή άνθρωποι με ώριμες επιχειρηματικές ιδέες. Μέσα από τακτικές συναντήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων και mentoring από επιλεγμένους πρώην ομιλητές του CYF, το Community έρχεται να επεκτείνει το CYF πέρα από τη σκηνή, μετατρέποντάς το σε μια διαρκή κοινότητα δράσης.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με το επίσημο Networking Event στο MonAsty Hotel Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρουσία ομιλητών, συνέδρων και υποστηρικτών, προσφέροντας έναν ακόμα ισχυρό χώρο σύνδεσης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης του community χαρακτήρα του θεσμού.

Πίσω από την υλοποίηση του CYF Congress 2026 βρέθηκαν περισσότερα από 100 μέλη οργανωτικής ομάδας και εθελοντές, αποδεικνύοντας, όπως επισημαίνεται σχετικά, πως το CYF συνεχίζει να αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια νέων ανθρώπων που επιλέγουν να δημιουργούν, να εξελίσσονται και να χτίζουν πρωτοβουλίες με πραγματικό αποτύπωμα.

Το CYF Congress 2026 αποτέλεσε όχι μόνο μια επιτυχημένη διοργάνωση, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα μετάβασης του CYF σε μια νέα εποχή, όπου το συνέδριο δεν περιορίζεται μόνο σε δύο ημέρες έμπνευσης, αλλά εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γνώσης, επαγγελματικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και κοινότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.