Με απώλειες ξεκινούν το τρίμηνο οι ευρωαγορές

Με απώλειες ξεκινούν το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε πιο συντηρητικές τοποθετήσεις, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως να παραμένουν σε υψηλά πολλών ετών.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 0,66% στις 630,67 μονάδες, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ οι τραπεζικές μετοχές ηγούνται της πτώσης.

Ο γερμανικός DAX διαμορφώνεται 0,83% στις 24.991,00, ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,95% στις 7.889,13 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1,43% στις 10.454,50 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,65% στις 51.036,98, ενώ ο IBEX 35 σημειώνει πτώση 1,18% στις 19.197,82 μονάδες.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάχθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές πούλησαν κρατικό χρέος, ενώ η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε τις προσδοκίες για την ανάπτυξη, ενδυναμώνοντας τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε σε υψηλό πολλών δεκαετιών, στο 5,3168%.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, καθώς η ανάκαμψη των εξαγωγών αργού από τον Κόλπο και η απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ μειώνουν τις ανησυχίες για την προσφορά αργού πετρελαίου.

Στο επίκεντρο αργότερα μέσα στην ημέρα θα βρεθούν τα στοιχεία για την ανεργία στην Ευρωζώνη, τα οποία ενδέχεται να προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις για την ισχύ της οικονομίας.

Μεταξύ των επιμέρους μετοχών, η βρετανική Gamma υποχωρεί περίπου 3%, αφού η ολλανδική εταιρεία private equity Waterland απέσυρε την προσφορά εξαγοράς της.