Με ανάκαμψη άνοιξαν οι ασιατικές χρηματαγορές – Στα 94,42 δολάρια το Brent

Το πετρέλαιο υποχωρεί πάνω από 5% και οι ασιατικές μετοχές ανεβαίνουν μετά τη δήλωση Τραμπ σχετικά με τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν και διαπραγματεύσεων.

Το αργό πετρέλαιο Brent, υποχώρησε κατά 5,9% στα 94,42δολάρια ανά βαρέλι. Την Τρίτη ήταν περίπου 104 δολάρια.

Η τιμή αναφοράς του αμερικανικού αργού υποχώρησε κατά 5,1% νωρίς την Τετάρτη στα 87,65 δολάρια το βαρέλι.

Ανακάμπτουν οι χρηματαγορές:

Ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο σημείωσε άνοδο 2,8% στις 53.721,30 μονάδες νωρίς στις συναλλαγές.

Ο Kospi στη Νότια Κορέα κέρδισε 3,1% στις 5.728,22 μονάδες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 1,2% στις 25.374,95 μονάδες.

Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης ενισχύθηκε κατά 0,9% στις 3.914,09 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 2,2%.

Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 3%.