Με αγαπάει ο σκύλος μου; Το κουίζ που δεν κάνει λάθος

Όλοι οι σκυλογονείς λιώνουμε σε κάθε κίνηση που κάνει ο αγαπημένος μας τετράποδος φίλος. Πώς νιώθει όμως εκείνος για εμάς; Ετοιμάσαμε ένα κουίζ μιας που ο κάθε ένας από εμάς έχει την ίδια ερώτηση στο μυαλό του: “Με αγαπάει ο σκύλος μου;”

Αναμφισβήτητα αναπτύσσεται ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα στους κηδεμόνες και τους σκύλους. Μπορούμε να καταλάβουμε από την παραμικρή κίνηση τη διάθεση που έχει ο τετράποδος φίλος μας, αλλά κι εκείνος είναι πάντα δίπλα μας να μας φτιάχνει το κέφι και να μας ηρεμεί.

Δεν είναι όμως και λίγες οι φορές που αναρωτιόμαστε τι αισθάνεται, αν του αρέσει η ζωή που του προσφέρουμε, αν περνάει καλά και αν μας αγαπάει.

Αισθάνονται οι σκύλοι αγάπη;

Οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν τον δικό τους τρόπο να δείχνουν αφοσίωση και ευγνωμοσύνη, ενώ είναι παραπάνω από ικανοί να αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους. Η χαρά τους όταν μας βλέπουν, η ανασούλα που βγάζουν όταν ξαπλώνουν δίπλα μας, είναι μερικές από τις κινήσεις που κάνουν για να δείξουν το πώς αισθάνονται. Έχουν την ικανότητα να έχουν αισθήματα και οι επιστήμονες μελετούν συνεχώς τις ομοιότητες των σκύλων με τους ανθρώπους, σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα.

Αν σας αρέσουν τα κουίζ, μπορείτε να κάνετε το παρακάτω για να δείτε αν σας αγαπάει ο σκύλος σας, μέσα από λίγες εύκολες και διασκεδαστικές ερωτήσεις. Έτοιμοι; Πάμε!

Ερώτηση 1η

Ενθουσιάζεται ο σκύλος σας όταν επιστρέφετε σπίτι;

1. Όχι, δεν ενθουσιάζεται. Είναι σαν να μην κατάλαβε ότι έφυγα ή να μην τον ένοιαξε.

2. Έχει χαλαρή αντίδραση και όχι πάντα. Θα έρθει κάποιες φορές στην πόρτα για να κουνήσει λίγο την ουρά του ή να με γλείψει λίγο στο χέρι ή το πρόσωπο.

3. Ναι! Τρέχει πάντα στην πόρτα να με υποδεχτεί, κουνάει ουρά, γαβγίζει, άλλες φορές κλαψουρίζει, ακόμη κι αν έχω λείψει για 5 λεπτά.

Ερώτηση 2η

Σας ακολουθεί ο σκύλος παντού μέσα στο σπίτι;

1. Όχι, του αρέσει να βρίσκει ένα μέρος και να κάθεται εκεί, άσχετα με το πού βρίσκομαι εγώ.

2. Άλλες φορές με ακολουθεί, άλλες όχι. Δεν δείχνει αγχωμένος ή στεναχωρημένος όταν λείπω από το δωμάτιο.

3. Εννοείται, είναι η σκιά μου, ακόμα και στην τουαλέτα.

Ερώτηση 3η

Σας πλησιάζει ο σκύλος για αγκαλιές, χάδια και φιλιά;

1. Όχι, προτιμάει άλλα μέλη της οικογένειας ή δεν του αρέσουν γενικά τα χάδια και οι πολλές επαφές.

2. Κάποιες φορές έρχεται σε μένα, άλλες πάει σε άλλα μέλη της οικογένειας.

3. Φυσικά, ο σκύλος αναζητεί συνεχώς τρόπο, χρόνο και χώρο, για να έρθει δίπλα μου και να κάτσουμε μαζί για χάδια και αγκαλιές.

Ερώτηση 4η

Ακούει τις εντολές που του λέτε;

1. Ούτε καν, με αγνοεί τελείως.

2. Μερικές φορές το κάνει με την πρώτη, άλλες καθόλου.

3. Ναι, γιατί του αρέσουν οι λιχουδιές που του δίνω, οπότε κάνει αμέσως ό,τι του ζητήσω για να λάβει και αμέσως την ανταμοιβή του.

Ερώτηση 5η

Σας παρηγορεί όταν είστε στενοχωρημένοι ή άρρωστοι;

1. Όχι, δεν με πλησιάζει καν.

2. Κάποιες φορές έρχεται δίπλα μου, άλλες όχι.

3. Ναι, είναι πάντα στο πλάι μου, ειδικά τις μέρες που δεν έχω πολλή ενέργεια ή διάθεση.

Ερώτηση 6η

Προτιμάει να περνάει χρόνο μαζί σας ή με κάποιον άλλο από την οικογένεια;

1. Ακόμη και να μην υπάρχει κανείς στο σπίτι, εκτός από εμένα, θα προτιμήσει να κάτσει μόνος του.

2. Ανάλογα με τα κέφια του, άλλες φορές έρχεται σε μένα, άλλοτε πάει στα άλλα μέλη της οικογένειας.

3. Ναι, είναι το αυτοκολλητάκι μου και δεν ξεκολλάει από δίπλα μου, όσοι κι αν είμαστε στο σπίτι.

Σκορ:

Η 1η ερώτηση παίρνει 1 βαθμό.

Η 2η ερώτηση 2 βαθμούς.

Η 3η ερώτηση 3 βαθμούς.

Κάντε την πρόσθεση και…

Αποτελέσματα

14-18 βαθμοί:

Συγχαρητήρια, είναι ξεκάθαρο πως ο σκύλος σας αγαπάει. Σας προτιμάει από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, επιλέγει να περνάει το χρόνο του μαζί σας και δείχνει την αφοσίωσή του με κάθε αφορμή.

9-13 βαθμοί:

Σίγουρα σας αγαπάει, αλλά μπορεί να μην είστε η Νο1 προτίμησή του. Θα έρθει να σας δείξει ότι έχετε κάποιο χώρο στην καρδιά του, ίσως όμως να αγαπάει λίγο παραπάνω κάποιον άλλο μέσα στο σπίτι.

8 βαθμοί και κάτω:

Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν σε αυτή την περίπτωση. Είτε ο σκύλος προτιμάει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ή δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στο νέο περιβάλλον, στο σπίτι δηλαδή. Αν ισχύει το δεύτερο, δώστε του χρόνο να σας εμπιστευθεί και μια σταθερή ρουτίνα για να νιώσει ασφάλεια.

Κάθε ένας από εμάς, γνωρίζει τον σκύλο του καλύτερα από τον καθένα. Αν τον μαλώσουμε ίσως μας κρατήσει λίγα μούτρα, ίσως και καθόλου. Αν δούμε πως αντιμετωπίζει δυσκολία στο να ανοιχτεί ή δείχνει να είναι φοβισμένος, θα πρέπει να μιλήσουμε με έναν εκπαιδευτή για να μας δώσει επαγγελματικές συμβουλές.