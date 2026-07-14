Με αφορμή την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου

Του Βαγγέλη Πλάκα

Προ ημερών η πρώτη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη Κατερίνα Νοτοπούλου επέλεξε να παραιτηθεί από το κόμμα και τη Βουλή. Όπως εξήγησε η παραμονή της στο κόμμα δεν την εκφράζει πολιτικά ούτε πιστεύει πως μπορεί να απαντήσει στην ανάγκη προοδευτικής διεξόδου της χώρας. Πολλοί πίσω από αυτήν την κίνησή της είδαν μια «καθαρή λύση» άλλοι, επειδή εξέφρασε την στήριξή της στην πρωτοβουλία Τσίπρα, κίνηση τακτικής καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως δεν θα δεχθεί στο κόμμα του εν ενεργεία βουλευτές άλλων κομμάτων. Η ίδια επιχείρησε να το προλάβει αυτό διευκρινίζοντας πως η απόφασή της δεν υπαγορεύθηκε από κανένα αίτημα, από καμία υπόδειξη. Το ρεπορτάζ την επιβεβαιώνει καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν μιλάει με κανέναν, κυριολεκτικά, νυν ή πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο το πολιτικό μέλλον της Κατερίνας Νοτοπούλου δεν είναι ο στόχος αυτού του σημειώματος. Εκτιμώ άλλωστε πως τόσο για την ίδια όσο και για άλλους που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, το αν θα ανοίξει η θύρα των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ θα αποφασισθεί από τον επικεφαλής της λίγο πριν τις εκλογές: αν τα δημοσκοπικά ποσοστά πάνε καλά θα αποφύγει τους πρώην συντρόφους του από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είναι όπως τα θέλει θα τους «επιστρατεύσει».

Αφορμή για το σημείωμα μου ήταν η παρουσία στο Remezzo της Καλαμαριάς από το οποίο ανακοίνωσε την απόφασή της, δύο πολύ γνωστών προσώπων της πόλης, του πρώην προέδρου της Helexpo-ΔΕΘ Τάσου Τζίκα και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ίδιας εταιρείας Κυριάκου Ποζρικίδη, που δεν ανήκουν στον πολιτικό χώρο της κας. Νοτοπούλου. Αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλε και της διάθεσης συνεργασίας που επέδειξε προς όλους κατά τη θητεία της ως διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης και της βραχύβιας παρουσίας της ως Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης. Άφησε αποτύπωμα σε σειρά θεμάτων της πόλης, όπως επί παραδείγματι για την αξιοποίηση των χώρων πρώην στρατοπέδων. Τα καλά λόγια που λένε για την παρουσία της ακόμη και όχι λίγα αυτοδιοικητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη νομίζω αποτυπώνει του λόγου το αληθές. Και δυστυχώς αυτό αμφότερα δεν είναι ακόμη αυτονόητο στην πολιτική ζωή του τόπου.