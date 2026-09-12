Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στο 3ο Nεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του

Αποκαλύψεις έρχονται από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα.

Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή, συγγενείς, φίλοι συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν θα το πουν τη Δευτέρα (14/9). Στις 13:00 θα τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθεία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι αστυνομικοί που διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν στα χέρια τους σημαντικά ευρήματα από την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν σοβαρές αποκλίσεις ως προς την ώρα άφιξης και παραμονής του τραγουδιστή στο ιατρείο, καθώς ο χρόνος που είχε γνωστοποιηθεί προφορικά στις Αρχές δεν ταυτίζεται με τα πραγματικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων από ηλεκτρονικά μέσα, ωστόσο κατάφεραν να προχωρήσουν σε ανάκτηση των δεδομένων. Το περιεχόμενο των ευρημάτων δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο η κα. Δημογλίδου το χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί είναι κρατούμενοι στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθούν. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο οδηγός κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55, ενώ οι γιατροί είχαν δηλώσει ως ώρα προσέλευσης τις 16:00, μετά από διαγραφή της αρχικής καταχώρισης. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, στον τραγουδιστή χορηγήθηκαν δύο δόσεις αδρεναλίνης και έγινε ΚΑΡΠΑ.

Ο γιατρός υποστήριξε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, ενώ η συζυγός του κατέθεσε ότι έγινε «ΚΑΡΠΑ και απινίδωση». Ο Μαζωνάκης ήταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά.

Οι ιατρικοί φάκελοι δείχνουν ότι δεν γινόταν καρδιολογικός έλεγχος, ενώ μετά το περιστατικό καθαρίστηκε ο χώρος και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνεται πως ο γιατρός ανέφερε ότι «ενεπλάκη μόνο για να κάνει ΚΑΡΠΑ».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαραλάμπος Λυκούδης μιλώντας στο ΕΡΤnews επανέλβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπως αναφέρει, η Δευτέρα είναι κρίσιμη για τις αποφάσεις του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες του περιστατικού οδηγούν στη σκέψη ότι υπήρξε «αποδοχή του αποτελέσματος», καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε εκτός νοσοκομείου, από γιατρούς που δεν είχαν την απαιτούμενη ειδίκευση, και χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη για τέτοια διαδικασία. Επισήμανε ότι η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες νόσους, από τις οποίες δεν έπασχε ο τραγουδιστής ενώ σημείωσε ότι από την κατάθεση της γραμματέως του τραγουδιστή δεν προκύπτει ότι είναι υποβληθεί ξανά σε πλασμαφαίρεση.

Εντύπωση προκαλεί και η δημοσιογραφική πληροφορία σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Λυκούδης οι γιατροί φέρονται να έψαχναν μέσω τεχνητικής νοημοσύνης πληροφορίες για το πώς θα επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επίσης τόνισε ότι κεντρικό στοιχείο, αποτελεί και η έλλειψη απινιδωτή στο ιατρείο. Ιατροδικαστές έχουν καταθέσει ότι η ύπαρξή του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο.