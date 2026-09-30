Μαζωνάκης: «Θα αποκαλυφθεί ποιος τον πίεζε να κάνει πλασμαφαίρεση» λέει ο δικηγόρος της γιατρού

Για την εμπλοκή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο ο συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εκείνη που τον πίεζε να κάνει πλασμαφαίρεση .

«Η γιατρός είναι υπεύθυνη για την ιατρική πράξη αν την κάνει σωστά δεν έχει ευθύνη», τόνισε.

«Ποιος πίεζε τον Μαζωνάκη να κάνει τη θεραπεία; Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε η γιατρός, υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα δεν μπορώ να σας απαντήσω», είπε βάζοντας στο κάδρο κι αλλα άτομα.

«Η όλη ιστορία δεν ξεκινάει τη Δευτέρα, κρατήστε ότι ο χρόνος άρσης ξεκινάει από τον Ιούλιο, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα αποκαλύψω στοιχεία της δικογραφίας», πρόσθεσε μιλώντας στο Mega υπογραμμίζοντας ότι κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τα κινητά τηλέφωνα και τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων».

«Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται», δήλωσε.

Όσον αφορά στο εάν η 56χρονη γιατρός είχε χορηγήσει κάποια μορφή αναισθησίας στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο δικηγόρος της είπε ότι η ίδια ισχυρίζεται πως δεν είχε χορηγήσει αναισθησία.

«Σίγουρα δεν του έχει δώσει αναισθησία», ανέφερε.

«Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω. Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για όλα», είπε ακόμη.