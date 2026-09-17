Μαζωνάκης: Σε απομονωμένα κελιά οι γιατροί στον Κορυδαλλό – Ανακάλεσε την απεργία πείνας ο 58χρονος

Λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οδηγήθηκαν σε ξεχωριστά κελιά των φυλακών Κορυδαλλού, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταγωγής τους από τα κρατητήρια της Ασφάλειας.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στην 6η πτέρυγα των ανδρικών φυλακών ενώ η σύζυγός του μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές στον πρώτο όροφο πάνω από τα διοικητικά γραφεία.

Τα κελιά είναι απομονωμένα για λόγους ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα προαυλίζονται μόνοι τους χωρίς να έχουν επαφή με άλλους κρατούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες στις γυναικείες φυλακές επικρατεί αναβρασμός γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός διότι τον Φεβρουάριο 2023 είχε δώσει συναυλία στον Κορυδαλλό και είχαν δημιουργηθεί θετικά συναισθήματα για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο γιατρός ανακάλεσε την απεργία πείνας που είχε εξαγγείλει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ και δήλωσε ότι θα σιτίζεται κανονικά.

Νωρίς το πρωί η μεταγωγή τους

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έφτασαν πριν τις 7 σήμερα το πρωί στον Κορυδαλλό. Αρχικά έγινε η μεταγωγή της 56χρονης από το ΑΤ Κυψέλης προς τις φυλακές στις 6.30 το πρωί.

Ακολούθησε γύρω στις 7 το πρωί η μεταφορά και του συζύγου της και ιδιοκτήτη του ιατρείου της Καρνεάδου, που κρατείτο στη ΓΑΔΑ.

Σημειώνεται πως και οι δύο αντιμετωπίζουν το βαρύτατο κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα, ενώ ο σύζυγός σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές.

Και στους δύο χώρους, η πρόσβαση από τους υπόλοιπους κρατούμενους δεν είναι εύκολη.

Η υπεράσπιση θα προσβάλλει τα εντάλματα κράτησης

Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό χθες, η υπεράσπιση των δύο γιατρών ετοιμάζει την επόμενη νομική της κίνηση.

Η δικηγορική εταιρεία που τους εκπροσωπεί έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσβάλει τα εντάλματα προσωρινής κράτησης, υποστηρίζοντας ότι έχουν παραβιαστεί δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Οι συνήγοροι είχαν ήδη προαναγγείλει την κίνηση αυτή μετά την απόφαση για την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τι συνέβη από την έναρξη της θεραπείας έως την επιδείνωση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν μέσα στην κλινική.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Υπενθυμίζεται ότι το σκεπτικό της απόφασης προφυλάκισης των κατηγορούμενων γιατρών βασίστηκε στις πράξεις και παραλείψεις τους οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ανακριτής αξιολόγησε παράλληλα το γεγονός ότι οι δύο γιατροί λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό και μάλιστα σε ασθενείς τους οποίους δεν υπέβαλλαν νωρίτερα στις κατάλληλες εξετάσεις.

Στην απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση φαίνεται πως βάρυνε και η παράλειψή τους να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ πράγμα που κρίνεται παντελώς αναιτιολόγητο από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν κατάλληλη ιατρική βοήθεια, αλλά και το γεγονός ότι συνέχισαν να κάνουν ιατρικές πράξεις παρότι χτυπούσαν alarms που καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς.

Με βάση το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφού κατά την κρίση τους, δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο ικανό να αποτρέψει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.

Αυτό ήταν και το στοιχείο που, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων και τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας, οδήγησε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών.