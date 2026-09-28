Μαζωνάκης: Παραιτούνται οι δικηγόροι από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού

Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννας Γάκα γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της .

Πλέον, όπως αναφέρουν ο Νίκος Αγαπηνός και ο Τέλλος Αγαπηνός, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, Ηλία Θεοδωρόπουλου, αναφέροντας ότι ο «περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός Τέλλος Αγαπηνός»