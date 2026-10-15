Μαζωνάκης: Νέα αυτοψία σήμερα στο ιατρείο της Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αυτοψία και έρευνα των αρχών.

Παρουσία εισαγγελέα που έφτασε λίγο πριν τις τέσσερις σήμερα το μεσημέρι, αστυνομικών αλλά και των δικηγόρων που εμπλέκονται στην υπόθεση, πραγματοποιείται νέα αυτοψία (η δεύτερη μέσα σε διάστημα μερικών ημερών), στο ιατρείο που διατηρούσαν ο 58χρονος γιατρός και η 56χρονη σύζυγος του που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.