Μαζωνάκης: Αύριο στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή – Τα νέα στοιχεία στις έρευνες

Την Κυριακή στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, θα τελεστεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ την ίδια στιγμή νέα αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.
Συγγενείς, φίλοι και όσοι θαύμασαν τον τραγουδιστή θα βρεθούν αύριο από τις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.
Κατά την έρευνα που διενήργησαν οι αρχές στο ιατρείο, όπου κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια, τα οποία ήταν και τα μόνα που εντόπισαν οι Αρχές σε αυτόν τον δεύτερο έλεγχο, ενώ μυστήριο παραμένει η τοποθεσία της κουβέρτας με την οποία η 56χρονη γιατρός σκέπασε τον καλλιτέχνη.
Τι κατέθεσε η κόρη
Nέα στοιχεία προκύπτουν και από την κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώπιον του ανακριτή.
Η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε προταθεί ως μάρτυρας από τον 58χρονο κατηγορούμενο, περιέγραψε όσα γνωρίζει για τη λειτουργία των ιατρείων στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, αλλά και για θεραπείες που έκανε η ίδια. Όπως κατέθεσε, εργάστηκε για περίπου έξι μήνες ως γραμματέας στην Πατριάρχου Ιωακείμ, προτού φύγει στο εξωτερικό για σπουδές.
Για την ημέρα που ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το ιατρείο στην Καρνεάδου, ανέφερε ότι δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να βρίσκεται εκεί. Όπως είπε, είχε επικοινωνήσει το πρωί με τη μητέρα της, η οποία την είχε ενημερώσει ότι ο Μαζωνάκης θα πήγαινε στον χώρο το μεσημέρι.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι την είχε καλέσει ο πατέρας της, καθώς είχαν προγραμματίσει να γευματίσουν μαζί, κάτι που τελικά δεν συνέβη.
«Μιλούν» οι τοξικολογικές
Στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στον μηχανισμό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνονται τα επόμενα βήματα της έρευνας.
Σε δείγμα ολικού αίματος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν:
- Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
- Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
- Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.
- Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.
- Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.
- Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
- Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.
- Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων