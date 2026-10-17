Μαζωνάκης: Αύριο στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή – Τα νέα στοιχεία στις έρευνες

Την Κυριακή στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, θα τελεστεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη , ενώ την ίδια στιγμή νέα αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Συγγενείς, φίλοι και όσοι θαύμασαν τον τραγουδιστή θα βρεθούν αύριο από τις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Κατά την έρευνα που διενήργησαν οι αρχές στο ιατρείο, όπου κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια, τα οποία ήταν και τα μόνα που εντόπισαν οι Αρχές σε αυτόν τον δεύτερο έλεγχο, ενώ μυστήριο παραμένει η τοποθεσία της κουβέρτας με την οποία η 56χρονη γιατρός σκέπασε τον καλλιτέχνη.

Τι κατέθεσε η κόρη

Nέα στοιχεία προκύπτουν και από την κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώπιον του ανακριτή.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε προταθεί ως μάρτυρας από τον 58χρονο κατηγορούμενο, περιέγραψε όσα γνωρίζει για τη λειτουργία των ιατρείων στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, αλλά και για θεραπείες που έκανε η ίδια. Όπως κατέθεσε, εργάστηκε για περίπου έξι μήνες ως γραμματέας στην Πατριάρχου Ιωακείμ, προτού φύγει στο εξωτερικό για σπουδές.

Για την ημέρα που ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το ιατρείο στην Καρνεάδου, ανέφερε ότι δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να βρίσκεται εκεί. Όπως είπε, είχε επικοινωνήσει το πρωί με τη μητέρα της, η οποία την είχε ενημερώσει ότι ο Μαζωνάκης θα πήγαινε στον χώρο το μεσημέρι.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι την είχε καλέσει ο πατέρας της, καθώς είχαν προγραμματίσει να γευματίσουν μαζί, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

«Μιλούν» οι τοξικολογικές

Στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στον μηχανισμό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνονται τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Σε δείγμα ολικού αίματος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν: