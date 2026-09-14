Μαζωνάκης: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους δύο γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Στην αναβάθμιση της κατηγορίας προχώρησαν οι δικαστικές αρχές για τους δύο γιατρούς, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανοίγοντας τον δρόμο για ενδεχόμενη προφυλάκισή τους.

Με βάση τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Στην εξέλιξη αυτή φαίνεται πως συνέβαλαν κατά πληροφορίες, και τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η ΕΛ.ΑΣ και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες και ιδίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμίφαιρεσης, το οποίο κατέγραψε τις λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.

Να σημειωθεί ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η προβλεπόμενη ποινή για την οποία μπορεί να είναι και ισόβια.

«Κλειδί» τα ψηφιακά πειστήρια

Κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση της κατηγορίας εκτιμάται ότι έπαιξαν τα ψηφιακά πειστήρια, ενώ όλο αυτό το διάστημα, στην έρευνα προστίθενται συνεχώς νέα στοιχεία.

Καθοριστικής σημασίας για την έρευνα θεωρείται η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων μέσα στο ιατρείο.

Οι Αρχές εξετάζουν πότε ξεκίνησε η ιατρική διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, πότε ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, πότε έφτασε στο σημείο ο κατηγορούμενος παθολόγος και ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Στη δικογραφία φέρεται να καταγράφονται αντιφάσεις μεταξύ των καταθέσεων και των χρόνων που έχουν προκύψει από τα υπόλοιπα στοιχεία, γι’ αυτό και οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν αναλυτικές εξηγήσεις. Οι Αρχές εξετάζουν ήδη λεπτό προς λεπτό την πορεία των γεγονότων από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως τη διακομιδή του.