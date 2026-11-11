Μαζική συμμετοχή των Ισπανών στην πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια λίγο πριν την κάλπη

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ισπανία συμμετείχαν την Τετάρτη (11/11) στην πρώτη γενική απεργία της χώρας εδώ και 14 χρόνια, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις τιμές της στέγης που έχουν εκτοξευθεί.

Η κινητοποίηση έχει μεγάλη αξία καθώς έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις γενικές εκλογές που προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ και στη σκιά της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρδα με τους 69 νεκρούς.

Στο επίκεντρο της πανεθνικής 24ωρης κινητοποίησης βρίσκεται η αντίδραση στην ολοένα και βαθύτερη στεγαστική κρίση στην Ισπανία.

Η Σάντρα Μόρα, από την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RNE: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι εμείς, οι εργαζόμενοι – οι οποίοι είμαστε επίσης ενοικιαστές ή πληρώνουμε δόσεις στεγαστικών δανείων – είμαστε εκείνοι που έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε την παραγωγή και να παραλύσουμε την οικονομία».

Αν και τα εργατικά συνδικάτα ανέφεραν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία σε διάφορους κλάδους – μεταξύ των οποίων 90% στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των λιμένων, καθώς και 82% στην αποκομιδή απορριμμάτων— σημείωσαν ότι η συμμετοχή διέφερε από περιοχή σε περιοχή. Η ισχυρότερη ανταπόκριση καταγράφηκε σε παράκτιες περιφέρειες, όπως η Καταλονία και η Ανδαλουσία, όπου το κόστος στέγασης είναι δυσβάστακτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά σχολεία και πανεπιστήμια παρέμειναν κλειστά ή λειτούργησαν με ελάχιστο προσωπικό. Στη Μαδρίτη, η κινητοποίηση αυτή συνέπεσε με μια απεργία εκπαιδευτικών που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν έναν μήνα, με αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Στη Βαρκελώνη, απεργοί έστησαν οδοφράγματα – ορισμένα εκ των οποίων αποτελούνταν από φλεγόμενα ελαστικά – ενώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς ακινητοποιήθηκαν σχεδόν πλήρως. Στη Μαδρίτη, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ απεργών και αστυνομίας κοντά στην κεντρική αγορά χονδρικής της χώρας, ενώ διαδηλωτές έσυραν μεγάλους κάδους ανακύκλωσης στους δρόμους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11), κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν συλληφθεί 27 άτομα για μικροεπεισόδια σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η συσσωρευμένη εδώ και καιρό αγανάκτηση για την εκτίναξη των τιμών στέγασης σε όλη την Ισπανία ήρθε στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο διέμενε για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Καθώς διαδηλώσεις και κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας ξεπρόβαλαν σε διάφορα σημεία της Ισπανίας, το ζήτημα ανέδειξε μια αγορά όπου τα ακίνητα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τουριστική εκμετάλλευση, ως κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία ή για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα ενοίκια να αυξηθούν κατά 80% μέσα σε μία δεκαετία, ενώ το κόστος απόκτησης κατοικίας σημείωσε άνοδο 63%.

Στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου οι Ισπανοί

Η Ισπανία διεξάγει γενικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες προκηρύχθηκε από τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, αφότου δεξιά κόμματα τορπίλισαν νομοθεσία έκτακτης ανάγκης που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα θα είναι ένας δεξιός συνασπισμός μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Vox.

Αν και ο Σάντσεθ επιχείρησε να εστιάσει την προεκλογική εκστρατεία σε κοινωνικά ζητήματα, η συζήτηση μετατοπίστηκε σε θέματα υποδομών, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 69 ανθρώπων στο δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα υψηλής ταχύτητας που σημειώνεται στην Ισπανία φέτος.