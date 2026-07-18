Μαξίμου: Οι αποφάσεις για τις κάλπες και ο προεκλογικός συναγερμός

Του Βαγγέλη Πλάκα

Την Τετάρτη από την βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνομιλητές του επιμένουν πως δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εκλογών του φθινόπωρο, όλα θα αποφασιστούν στα τέλη του καλοκαιριού βάσει και των δημοσκοπήσεων. Κλίνει προς το 2027, καθώς είναι υπέρ της θεσμικής εξάντλησης της τετραετίες από τις κυβερνήσεις αλλά όλα είναι ανοικτά. Άλλωστε δέχεται εισηγήσεις από στενούς του συνεργάτες και υπουργούς που άλλες προτείνουν την άνοιξη, άλλες το φθινόπωρο.

Σε κάθε περίπτωση στο κυβερνών κόμμα κινούνται σαν σε προεκλογική περίοδο με κορωνίδα τις περιοδείες του πρωθυπουργού και στελεχών καθώς και τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 – εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας – είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες – ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Ν.Δ.», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός μιλώντας στους Ωρεούς την Τετάρτη.

Το δε πολιτικό αφήγημα που ήδη τίθεται ενόψει εκλογών έχει και αυτό διαμορφωθεί: Αξιοπιστία λόγων και έργων και σύγκριση του πρωθυπουργού με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Στην πορεία προς τις εκλογές θα κυριαρχήσει και η παράδοση μεγάλων και μικρότερων αλλά με τοπική σημασία, έργων υποδομής. Μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις 23 Ιουλίου στην παράδοση του Ε65 στο σύνολό του και λίγες ημέρες αργότερα στη Θεσσαλονίκη για την λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. «Προβάλλοντας το έργο μας θα ζητήσουμε από την κοινωνία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας», λένε από το Μαξίμου.

Στη Νέα Δημοκρατία επιμένουν να εκπέμπουν το μήνυμα πως στόχος τους είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές καίτοι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως απέχει μακράν αυτού, με τα γαλάζια ποσοστά να κινούνται στην τάξη του 30% στην εκτίμηση ψήφου ενώ έρχεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που αναμφίβολα θα «κόψει» ψήφους.

Σε ότι αφορά τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός όσο και στενοί του συνεργάτες, συναντούν κόσμο στον οποίο είτε προτείνουν ή δέχονται αιτήματα για συμμετοχή. Παρά δε το γεγονός της συμπλήρωσης δύο τετραετιών, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για βουλευτικές υποψηφιότητες.

Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη είναι και οι προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις από το βήμα της τελετής εγκαινίων το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το «ταμείο» των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα κινείται στα περσινά επίπεδα που έφθασε το 1.8 δισ. Ευρώ ενώ αυτά θα αφορούν μειώσεις φόρων και στήριξη ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη διαχείρισή του από την κυβέρνηση είναι φυσικά αυτό της ακρίβειας.

Από το κυβερνητικό επιτελείο λένε πως οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν θα αφορούν μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά και την επόμενη τετραετία. Μια λέξη-κλειδί που αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είναι ο «ρεαλισμός». Ο,τι δηλαδή οι προτάσεις είναι έτσι διαμορφωμένες βάσει των δημοσιονομικών αντοχών ώστε να εφαρμοστούν και δεν είναι απλώς προεκλογικές ανακοινώσεις που δεν θα υλοποιηθούν, φωτογραφίζοντας τα όσα λένε από την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. «Τσίπρας και Ανδρουλάκης τάζουν τα πάντα χωρίς κοστολόγηση και πολιτική υπευθυνότητα»., λένε.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 18-7-2026)