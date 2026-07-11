Μαξίμου: Η στρατηγική απέναντι στον Τσίπρα, οι απαντήσεις στον Σαμαρά, τα ανοίγματα σε Καραμανλή

Tου Βαγγέλη Πλάκα

Με δύο κινήσεις του τις προηγούμενες ημέρες, με τα βιντεάκια που ανέβασε και κυρίως με την αίτησή του προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας «πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator», ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε πως μέχρι τις εκλογές θα κινηθεί απόλυτα επιθετικά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου δεν θέλουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, θα επιδιώξουν να μην βαθύνει ένα εσωτερικό πολιτικό μέτωπο αλλά θα απαντούν και ενίοτε σε υψηλούς τόνους. Αυτό αποτυπώθηκε και στις απαντήσεις που κλήθηκε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: Για τα πρώτα, τα βίντεο, σχολίασε πως ο πρώην πρωθυπουργός επιτίθεται στην παράταξή του και μάλιστα την ημέρα της 11ης «επετείου» του δημοψηφίσματος του 2015. Για το δεύτερο θύμισε πως αν και η υπόθεση των υποκλοπών άρχισε να συζητείται το 2022, στις επόμενες εκλογές του 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυβέρνηση του αποδίδουν προσωπικά κίνητρα σημειώνοντας πως «»δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική ατζέντα κανενός, αλίμονο αν σε μια παράταξη σαν τη δική μας όποιος είχε παράπονα ή αντιρρήσεις προχωρούσε σε προσωπική πολιτική κίνηση».

Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να βγουν από το κάδρο μια «εσωκομματικής αντιπαράθεσης» και ενόψει εκλογών να στείλουν το μήνυμα πως «χρέος μας είναι να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνουμε σε διαδικασίες σχολιασμού και μάλιστα με βάση προσωπικές ατζέντες».

Σε κάθε περίπτωση στο κυβερνητικό στρατόπεδο προβληματίζονται από το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά. Διότι ακόμη και μικρές, όπως δείχνουν οι έρευνες, θα υπάρξουν απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να είναι κρίσιμες για το τελικό ποσοστό του κόμματος στην κάλπη. Επίσης, υπάρχει και η «γκρίζα ζώνη», ένα περίπου 13.5% που οι περισσότεροι προέρχονται από τη δεξαμενή που το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι αποστασιοποιημένοι ή προβληματισμένοι απέναντι στην κυβέρνηση και εκεί θα υπάρχει ακόμη ένας πολιτικός παίκτης και μάλιστα από τον ίδιο χώρο για να τους προσελκύσει.

Για τον Κώστα Καραμανλή η εικόνα είναι διαφορετική. Οι όποιες γέφυρες βέβαια επιχειρείται να χτιστούν από το Μαξίμου προς την Παναγή Κυριακού δεν δείχνουν ότι μπορεί να φέρουν πιο κοντά τις δύο πλευρές, ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει καμία τέτοια διάθεση, δεν φαίνεται όμως ότι πρόκειται να βγει ανοικτά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ούτε όμως και υπέρ του Αντώνη Σαμαρά. Η επιλογή της ταξιθεσίας στην πρόσφατη εκδήλωση που έδωσαν από κοινού το παρών Καραμανλής και Σαμαράς, ήταν ενδεικτική… Εκεί οι τόνοι είναι χαμηλοί από την πλευρά της κυβέρνησης: «Ο κύριος Καραμανλής ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει, ούτε έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Ασκεί την κριτική του ο άνθρωπος, όπως έχει δικαίωμα και μπορεί να έχει και τις αντιρρήσεις του. Μην τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ τι λέω; Τα κράτη πάνε μπροστά με πολιτικές που αποδίδουν», σχολίασε ενδεικτικά ο κ. Μαρινάκης.

Για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Όσο στη Νέα Δημοκρατία θέλουν χαμηλούς τόνους σε ότι αφορά τον κ. Σαμαρά, το αντίθετο υψηλούς κρατούν απέναντι στον κ. Τσίπρα καθώς άλλωστε εκτιμούν πως η πολιτική του παρουσία θα συσπειρώσει ψηφοφόρους της ΝΔ –ακόμη και ένα κεντρώο κοινό που το 2019 και το 2023 είχαν στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κυρίως απαντώντας στο δίπολο-δίλημμα: Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Τελευταία αφορμή των γαλάζιων επιθέσεων που θυμίζουν την κυβερνητική θητεία του κ. Τσίπρα ήταν με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ομάδα στελεχών της ΕΛΑΣ. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη η συνέντευξη Τύπου των στελεχών της ΕΛΑΣ έπρεπε να δοθεί μια ημέρα νωρίτερα, που θα συνέπιπτε με την ημέρα του δημοψηφίσματος του 2015 ώστε «να ζητήσουν εκ μέρους του μία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για το διχαστικό και τυχοδιωκτικό δημοψήφισμα του 2015, που κόστισε στους πολίτες πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ».

Στη Νέα Δημοκρατία επιμένουν πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 ωστόσο όλα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εκτός από το δίλημμα για την κάλπη, που έχει ήδη μπει από την κυβερνητική πλευρά, συνεχίζονται εν μέσω θέρους περιοδείες του πρωθυπουργού και κλιμακίων υπουργών-βουλευτών, υπάρχει οργανωτική κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού και επίσης κλείνουν σταδιακά τα ψηφοδέλτια και ανακοινώνονται υποψήφιοι βουλευτές.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 10-7-2026)