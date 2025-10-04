Mάξιμος Χαρακόπουλος: “Θα ήθελα να δω τον Αντώνη Σαμαρά και πάλι στη ΝΔ»

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Πλάκα

Για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, μιλάει στην «Π» ο νέος γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ασκεί κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα των Τεμπών, σημειώνοντας πως «τώρα, φαίνεται ξεκίνησε δεύτερος γύρος πολιτικής εκμετάλλευσης, με στόχο να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης, και να πάμε στις εκλογές με αυτό το θέμα ανοιχτό». Αναφέρεται και τα εσωκομματικά τονίζοντας πως η παράταξή από την ίδρυσή της ήταν πάντοτε ανοιχτή σε διευρύνσεις ενώ για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, λέει: «Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να τον δω και πάλι στη ΝΔ».

Είστε από τους βουλευτές που δεν έχετε διστάσει και δημόσια να πείτε την άποψή σας για αδυναμίες της κυβέρνησης. Η επιλογή σας από τον Πρωθυπουργό στη θέση του γενικού γραμματέα θεωρήθηκε “εσωκομματικό άνοιγμα”. Το είδατε έτσι;

Πράγματι, θεωρώ ότι η τιμητική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ συνιστά ένα είδος «ανοίγματος». Ξέρετε, ο κάθε βουλευτής δεν είναι μια απρόσωπη μονάδα. Έχει διαμορφώσει τη δική του «ταυτότητα» στον δημόσιο βίο. Η δική μου, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, αποκτήθηκε με πολλά «χιλιόμετρα» που έχω καταγράψει στην πολιτική και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα χρόνια, υπηρέτησα χωρίς εκπτώσεις τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Βρέθηκα πάντοτε στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης των δίκαιων αιτημάτων όχι μόνο της περιφέρειας μου, της Λάρισας, αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας. Πολλές φορές προτίμησα να γίνω δυσάρεστος με μοναδική επιδίωξη να είμαι χρήσιμος. Όλα αυτά πιστεύω ότι τα συνεκτίμησε ο πρωθυπουργός στην απόφασή του, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ακόμη πιο δημιουργική συμμετοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές.

Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά;

Δεν μου αρέσει να διατυπώνω εικασίες επί φημολογιών. Εάν και εφόσον υπάρξει τέτοιο εγχείρημα να το συζητήσουμε. Διότι πολλές φορές στο παρελθόν ακούσαμε για δημιουργία κομμάτων που ουδέποτε συστάθηκαν ή είδαμε κόμματα που ιδρύθηκαν αλλά δεν κατέβηκαν στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχω επανειλημμένως υπογραμμίσει, πάντοτε τρέφω αισθήματα σεβασμού στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με τίμησε με χαρτοφυλάκιο υπουργού στην κυβέρνησή του. Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να τον δω και πάλι στη ΝΔ.

Η παραδοσιακή βάση της ΝΔ παραπονιέται ίσως και αποστασιοποιείται βλέποντας πολλά στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ να είναι στην κυβέρνηση. Αυτό αλλάζει την ταυτότητα της ΝΔ;

Ακούω κι εγώ αυτή την κριτική, αλλά η αλήθεια είναι ότι η παράταξή μας από την ίδρυσή της ήταν πάντοτε ανοιχτή σε διευρύνσεις. Το έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενσωματώνοντας πολλά στελέχη του κέντρου, μεταξύ αυτών και ηγετικές προσωπικότητες, όπως ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η διαδικασία δεν ανεστάλη ποτέ μέχρι σήμερα. Εξάλλου, για την παράταξη συνιστά και μια επιβεβαίωση των επιλογών της, όταν πρώην πολιτικοί μας αντίπαλοι προσχωρούν σε εμάς, ενστερνιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες μας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κατερχόμενοι στον εκλογικό στίβο, και οι νεοεισερχόμενοι οφείλουν να δώσουν τη δύσκολη μάχη του «σταυρού». Η Νέα Δημοκρατία ήταν και είναι η παράταξη του μέτρου που καλείται να εκπροσωπήσει και τον κεντρώο ή «μεσαίο χώρο», τον οποίο κέρδισε και με τον Κώστα Καραμανλή το 2004 και το ’07.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει πλήξει την κυβέρνηση, θα υπάρχουν κάποιοι που θα καθίσουν στο σκαμνί; Ήταν αποτυχία του επιτελικού κράτους;

Αυτό που αποκαλύπτεται ότι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνει, δυστυχώς, τη διαχρονική αποτυχία του κράτους -και της δικής μας κυβέρνησης, παρά τις όποιες προσπάθειες εξυγίανσης, όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε. Πρόκειται για παθογένεια, η οποία έρχεται από το μακρινό παρελθόν και σταθερά υπονομεύει το υγιές τμήμα της αγροτικής μας παραγωγής. Κάποιοι επιτήδειοι, με κατάλληλες «άκρες» και περίσσιο θράσος, προσπορίζονταν κονδύλια τα οποία έπρεπε να αποδοθούν σε άλλους νόμιμους δικαιούχους. Μια νοσηρή κατάσταση, που ίσως για κάποιο διάστημα πέρασε κάτω από τα ραντάρ της κυβέρνησης, και δικαίως εξοργίζει τον αγροτικό κόσμο. Αυτό το «καρκίνωμα» πρέπει να εξαλειφθεί. Η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εξυγίανσης της διαδικασίας απόδοσης των επιδοτήσεων ώστε να επικρατήσει πλήρης διαφάνεια. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλή, ενώ ήδη η ελληνική δικαιοσύνη διερευνά υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες για απάτες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη ΝΔ εκτιμάτε πως εργαλειοποιείται και από ποιους η υπόθεση των Τεμπών; Δεν συμφωνείτε στο δικαίωμα ενός γονιού για εκταφή της σορού του παιδιού του;

Το δυστύχημα των Τεμπών έχει συγκλονίσει και τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Και ιδιαίτερα όσους έχουμε παιδιά, γιατί τα θύματα ήταν δυστυχώς κατά συντριπτική πλειοψηφία νέοι, φοιτητές. Είναι ένα γεγονός που θα μείνει ανεξίτηλο στην μνήμη όλων. Και βεβαίως, δεν υπάρχει καμία πρόθεση αντιδικίας με τον τραγικό γονιό ενός παιδιού που χάθηκε σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των γονέων να ζητούν αυτό που πιστεύουν ότι είναι ορθότερο για να μάθουν τι συνέβη. Την σαφέστερη και ασφαλέστερη απάντηση, όμως, δεν θα τη δώσουντα κόμματα, η κυβέρνηση, τα ΜΜΕ. Θα την δώσει η Δικαιοσύνη, η οποία έχει και την αρμοδιότητα αλλά και πλήρη γνώση των συμβάντων. Στη δίκη θα τεθούν όλα τα αιτήματα και όλες οι ερωτήσεις. Έτσι λειτουργούν οι θεσμοί της Δημοκρατίας, αυτοί είναι οι καθιερωμένοι κανόνες. Δυστυχώς, κάποιοι θεώρησαν ότι αυτή η τραγωδία είναι κατάλληλη για να παίξουν μικροκομματικά παιχνίδια, να κερδίσουν πολιτικούς πόντους, εργαλειοποιώντας, όπως είπατε, τον πόνο των γονιών. Το είδαμε αρχικώς με τις θεωρίες συνομωσίας, με τα ξυλόλια, το εξαφανισμένο βαγόνι και όλα τα υπόλοιπα, που κατέρρευσαν παταγωδώς, με βάση τα επιστημονικά πορίσματα. Τώρα, φαίνεται ξεκίνησε δεύτερος γύρος πολιτικής εκμετάλλευσης, με στόχο να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης, και να πάμε στις εκλογές με αυτό το θέμα ανοιχτό. Όπως είπα, όμως, μόνη αρμόδια να μιλήσει είναι η Δικαιοσύνη. Ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 4-10-2025)