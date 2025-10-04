«Μάτια» και στον ουρανό, drones αναγνωρίζουν πινακίδες!

Η χρήση καμερών αναγνώρισης πινακίδων (LPR) έχει γίνει κοινή πρακτική σε πολλές αμερικανικές πόλεις, όμως τώρα η τεχνολογία ανεβαίνει επίπεδο. Σύμφωνα με την Electronic Frontier Foundation (EFF), αστυνομικά τμήματα στις ΗΠΑ δοκιμάζουν drones εξοπλισμένα με LPR, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα Flock Safety Aerodome, που προβάλλεται ως «το μέλλον της εναέριας υποστήριξης».

Η Flock Safety υποστηρίζει ήδη περισσότερες από 5.000 αστυνομικές υπηρεσίες και 6.000 κοινότητες, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια καταγραφές πινακίδων κάθε μήνα – τώρα όμως επεκτείνει το δίκτυό της στον ουρανό. Στο ίδιο πεδίο κινούνται και οι Axon και Motorola Solutions, με την τελευταία να αναφέρει ότι το 81% των αμερικανικών αστυνομικών υπηρεσιών έχουν ή σχεδιάζουν πρόγραμμα drones.

Η μαζική συλλογή δεδομένων προκαλεί έντονη κριτική. Η EFF προειδοποιεί ότι τα LPR συχνά κάνουν λάθη, οδηγώντας σε άδικες ενοχοποιήσεις, ενώ δεν λείπουν και τα περιστατικά κατάχρησης βάσεων δεδομένων από αστυνομικούς. Οι οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα φοβούνται πως το νέο κύμα «ματιών στον ουρανό» εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή εκατομμυρίων πολιτών.