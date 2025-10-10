Μαθήματα πρώτων βοηθειών και χρήσης απινιδωτή σε 5.000 μαθητές και μαθήτριες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, και η αναπληρώτρια Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ Μαριγούλα Κοσμίδου, εν όψει υλοποίησης πρότυπου πανελλαδικώς προγράμματος εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης όλων των Λυκείων της Περιφέρειας, στη βασική υποστήριξη της ζωής και στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος οι μαθητές και μαθήτριες θα εκπαιδευτούν στις εξής ενότητες:

Πνιγμονή και αποκατάσταση βατότητας του αεραγωγού.

Υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς (ΚΑΡΠΑ).

Χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Αντιμετώπιση τραυματισμών.

Παροχή Α΄ Βοηθειών σε άλλα παθολογικά περιστατικά.

Θέση ασφαλείας.

Ο κ. Τοψίδης τόνισε: “Σήμερα ξεκινάει μια συνεργασία ουσίας μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΕΚΑΒ και Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που καρποφορεί μέσα από το πρόγραμμα “AMESOS”. Η λέξη “AMESOS” δεν είναι μόνο ένα ακρωνύμιο. Είναι κυριολεκτικά ένα μήνυμα ζωής. Δηλώνει άμεση αντίδραση, άμεση βοήθεια, άμεση παρέμβαση σε μια κρίσιμη στιγμή, και αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να καλλιεργήσει αυτό το πρόγραμμα στη νέα γενιά της Περιφέρειάς μας: την ετοιμότητα, τη γνώση, και το θάρρος να δράσουμε άμεσα όταν διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή”.

Για ένα “μνημόνιο συνεργασίας και ζωής” έκανε λόγο ο κ. Χαραλάμπους, εξαίροντας τη σχετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την υλοποίηση του προγράμματος, και μετέφερε τις ευχές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, με την προτροπή και προς άλλες Περιφέρειας να προβούν στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων.

“Πιστεύουμε βαθιά ότι η παιδεία δεν περιορίζεται στην απλή γνώση, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας, του ενεργού πολίτη και της κοινωνικής προσφοράς”, υπογράμμισε η κ. Κοσμίδου, και πρόσθεσε: “Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα”.

Την “αξία της εκπαίδευσης της νέας γενιάς στην προστασία της ανθρώπινης ζωής” ανέδειξε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Οικογενειακής Πολιτικής, Γιώργος Δαλακούρας, ενώ ο υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς της Περιφέρειας, Στέλιος Κατσογριδάκης, επεσήμανε: “Η Περιφέρεια μας γίνεται πρότυπο πρόληψης επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς με τρόπο ουσιαστικό”.

Στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας παρέστη και ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαρίλαος Λώτης.