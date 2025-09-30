Μάθετε ποια είναι η ασθένεια που προσβάλλει έναν στους 5 σκύλους άνω του ενός έτους

Οι σκύλοι έχουν πολλά κοινά προβλήματα υγείας με εμάς. Ειδικά καθώς μεγαλώνουν, ασθένειες όπως είναι η αρθρίτιδα κάνει πολύ συχνά την εμφάνισή της. Περίπου το 20% σκύλων ηλικίας άνω του 1 έτους εμφανίζει σημάδια αρθρίτιδας. Όσο μάλιστα μεγαλώνουν, μεγαλώνει και αυτό το ποσοστό.

Τα συμπτώματα

Υπάρχουν διάφορα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ένας σκύλος με αρθρίτιδα, μεταξύ αυτών τα εξής:

-Μπορεί να κουτσαίνει

-Οι αρθρώσεις του να είναι πρησμένες

-Μπορεί να διστάζει να πατήσει κάποιο από τα πόδια του λόγω πόνου

-Έχει μειωμένη ενέργεια

-Δυσκολεύεται στην κίνηση

-Δεν μπορεί να κάτσει κανονικά

-Δεν κοιμάται επειδή πονάει και δεν βρίσκει μια θέση να τον βολεύει

-Πονάει όταν τον αγγίζουμε σε ορισμένα σημεία και κλαψουρίζει

Οι τύποι αρθρίτιδας στους σκύλους

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι αρθρίτιδας στους σκύλους. Οι πιο κοινοί είναι οι εξής:

–Οστεοαρθρίτιδα: Η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στους σκύλους είναι η οστεοαρθρίτιδα. Πρόκειται για μια πάθηση που προκαλεί στους σκύλους σταδιακή απώλεια του χόνδρου στις αρθρώσεις τους, προκαλώντας πόνο και φλεγμονή στα άκρα τους.

–Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί φλεγμονή και απώλεια του χόνδρου στις αρθρώσεις.

–Σηπτική αρθρίτιδα: Εμφανίζεται όταν υπάρχει βακτηριακή λοίμωξη μέσα στην ήδη πληγείσα άρθρωση. Τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στο σώμα του σκύλου μέσω μιας πληγής ή ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Πέρα από τα κοινά συμπτώματα, ο συγκεκριμένος τύπος αρθρίτιδας μπορεί να προκαλέσει και πυρετό.

Τι προκαλεί την αρθρίτιδα στα σκυλιά;

Ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της αρθρίτιδας στους σκύλους είναι οι εξής:

–Η ηλικία: Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι σκύλοι εμφανίζουν αρθρίτιδα. Το ποσοστό ξεπερνάει το 80% όταν πρόκειται για σκύλους άνω των 8 ετών.

–Η φυλή: Δυστυχώς, ορισμένες φυλές σκύλων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη συγκεκριμένη ασθένεια. Τέτοιες φυλές μπορεί να είναι τα Λαμπραντόρ, τα Bernese, τα Basset Hounds και τα Γαλλικά Μπουλντόγκ.

–Η παχυσαρκία: Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση της αρθρίτιδας είναι τα παραπανίσια κιλά. Σκυλιά υπέρβαρα ή παχύσαρκα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της συγκεκριμένης ασθένειας λόγω της επιπλέον καταπόνησης των αρθρώσεών τους.

–Οι τυχόν προηγούμενοι τραυματισμοί: Οι σκύλοι με τραυματισμούς που συνέβησαν στο παρελθόν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν αρθρίτιδα.

–Ο τρόπος ζωής: Οι σκύλοι με έντονη δραστηριότητα και κινητικότητα καταπονούν τις αρθρώσεις τους περισσότερο, γι’ αυτό υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσουν αρθρίτιδα.

Υπάρχει θεραπεία;

Δυστυχώς, η αρθρίτιδα δεν είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση αλλά υπάρχουν ορισμένες θεραπείες που μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξή της και να οδηγήσουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ανάλογα την περίπτωση του κάθε σκύλου, ο κτηνίατρος μπορεί να προτείνει κάποια μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που θα ανακουφίσουν το αγαπημένο μας ζωάκι. Κάποια σκυλιά μπορεί να επωφεληθούν από κάποιο είδος θεραπευτικής άσκησης όπως είναι το κολύμπι ή το περπάτημα. Σε ακραίες και δύσκολες περιπτώσεις οι κτηνίατροι συνιστούν χειρουργική επέμβαση.

Αν και όπως αναφέραμε δεν υπάρχει αναστρέψιμη θεραπεία, υπάρχουν κάποιοι τρόποι ώστε να εμποδίσουμε ή να καθυστερήσουμε την εμφάνιση της αρθρίτιδας. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να διατηρούμε το βάρος του σκύλου μας σε φυσιολογικά επίπεδα για να μην καταπονούνται οι αρθρώσεις του. Θα πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη τροφή ώστε να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η τακτική άσκηση είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να είναι επίπονη. Αρκεί να ταιριάζει στις προτιμήσεις και στα επίπεδα ενέργειας κάθε σκύλου. Τέλος, οι επισκέψεις στον κτηνίατρο είναι απαραίτητες καθώς μόνο αυτός μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση υγείας του σκύλου μας.