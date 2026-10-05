Μασούντ Πεζεσκιάν: Ανούσιες οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ, λόγω των επιθέσεών τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης.

«Κάθε φορά που καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ερχόμαστε αμέσως αντιμέτωποι με πόλεμο», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η διαπραγμάτευση με έναν εχθρό» είναι «χωρίς νόημα» και ότι «ο λαός μας δεν αποδέχεται μια τέτοια προσέγγιση».

Ακόμη υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν τρεις φορές μετά την έναρξη συνομιλιών, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι «δεν επιδιώκουν τον διάλογο, αλλά αντίθετα στοχεύουν στην ανατροπή» της ιρανικής κυβέρνησης.