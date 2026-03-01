Μάρτιος: Το φως «κερδίζει» έδαφος – Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

OΔίας επιτέλους γυρίζει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο (11/3) και η Νέα Σελήνη στις 19/3 στον Κριό φέρνει την άνοιξη. Και όταν έρθει, με τον Ερμή πλέον επίσης σε ορθή πορεία από 21/3, αυτή η άνοιξη θα μας θυμίσει πως, παρ’ όλες τις Εκλείψεις (3/3 στην Παρθένο), το φως κερδίζει πλέον έδαφος. Διαβάστε τις προβλέψεις για τα ζώδια παρακάτω.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ταχύτητα με την οποία θα πάρεις έξτρα χρήματα αυτόν το μήνα και θα τα ξοδέψεις χωρίς πολλά-πολλά είναι κάπως τρομακτική. Αλλά μετά την Εκλειψη Σελήνης στις 3/3 στον 7ο οίκο σου, χρειάζεται πολυτέλειες η καρδιά σου για να γιάνει. Και με τον Ερμή στο ζώδιό σου να γυρίζει σε ορθή πορεία στις 21/3, θα μπορείς να δεις ξεκάθαρα τι χρειάζεσαι και πόσο κοστίζει.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

«Δυνατά, δυνατά, γίναν όλα δυνατά τ’ αδύνατα» τραγουδούν ντουέτο ο Κρόνος με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου τις τρεις πρώτες μέρες του μήνα. Κι αν δεν τους άκουσες, κάτι ο Δίας που γυρίζει σε ορθή πορεία στα οικογενειακά σου στις 11/3, κάτι η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 19/3, θα σου ανοίξουν τ’ αυτιά και τα μάτια. Τίποτα δεν είναι αδύνατο τώρα πια.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Πρέπει να πας πίσω για να πας μπροστά. Αλλά με τη μαμά Αφροδίτη στο 12ο οίκο σου σχεδόν όλο το μήνα (7-30/3) να συναντά και τη Νέα Σελήνη στις 19/3 επίσης στο 12ο οίκο σου, το ερώτημα είναι πόσο πίσω και τι γίνεται αν συναντήσεις ρομαντικές φιγούρες σου κατά τη διάρκεια της οπισθοδρόμησης. Κάνε ότι δεν τις είδες.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Καθυστερήσεις και ασυνεννοησίες φέρνει ο μπαμπάς Ερμής ανάδρομος στο 10ο οίκο σου, κάνοντας κάθε βήμα προς την κατάκτηση των στόχων σου βουνό – αλλά ευτυχώς από τις 21/3 και μετά όλα γίνονται ξανά πιο ομαλά. Θα βρεις και ευκαιρίες να περάσεις περισσότερο χρόνο με τους φίλους σου. Και το νου σου: κάποια φιλία ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Αυτό το βάρος που νιώθεις να φεύγει απ’ τους ώμους σου είναι ο Δίας που γυρνάει σε ορθή πορεία στις 11/3 – και μαζί του γυρνάει και η τύχη σου. Πάρε ρίσκα, ειδικά στην καριέρα σου: με Κρόνο και Ποσειδώνα ήδη εκεί και τη Νέα Σελήνη να φωτίζει το δρόμο στις 19/3 δεν υπάρχει πια κανένας λόγος για δισταγμούς.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν γύρω στις 19/3 νιώσεις μια έκτακτη ανάγκη να κανονίσεις ταξίδι κάπου ονειρεμένα μην ανησυχείς, δεν είσαι άρρωστη. Εκμεταλλεύσου το γεγονός ότι: α) παρά τα έξτρα έξοδα όλο και κάποια οικονομική βοήθεια θα βρεις, β) σε λίγο κανείς από τους πλανήτες δεν θα είναι ανάδρομος και γ) μπορεί να μάθεις πράγματα και να γνωρίσεις κόσμο που θα σου αλλάξουν τη ζωή.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ψέματα δεν θα σου πω: η Εκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σου στις 3/3 εύκολη δεν είναι. Θα χρειαστεί να αλλάξεις πολλά, εντός και εκτός σου, και να αφήσεις κάποια πράγματα πίσω σου. Αλλά μόλις το κάνεις, ο μπαμπάς Ερμής σε ορθή πορεία από 21/3 στον οίκο των σχέσεών σου θα σε ανταμείψει. Επρεπε να κάνεις χώρο για να έρθουν τα καινούρια, τα καλύτερα.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Και τι έγινε που οι πρώτες τρεις μέρες του μήνα σε ρίχνουν λίγο; Ο υπόλοιπος Μάρτιος σε γεμίζει δώρα, με τον Δία να γυρνάει επιτέλους σε ορθή πορεία στον οίκο της καριέρας σου και τη μαμά Αφροδίτη να περνάει στον οίκο των σχέσεών σου. Και το ρομάντζο σου μπορείς να το έχεις, και την προαγωγή. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Βρες νέες, καλύτερες ισορροπίες.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Ευτυχώς έχεις πια καταλάβει ότι οι εγγενείς αυτοκαταστροφικές σου τάσεις είναι πασέ. Και προσπαθείς ν’ αλλάξεις, αλλά το να αγαπάς τον εαυτό σου δεν σημαίνει μόνο να ποστάρεις selfies στα social media. Σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στο self care κάθε μέρα. Να ξεκουράζεσαι. Να βάζεις πιο ξεκάθαρα όρια ανάμεσα στη δουλειά και στην υπόλοιπη ζωή σου.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Πάθος, αισιοδοξία και μια απίστευτη δημιουργική διάθεση σε κατακλύζουν από τις 7/3 και μετά, αλλά κυρίως στις 19/3. Ασε πίσω σου ό,τι δεν σε κάνει να νιώθεις έτσι όπως νιώθεις τώρα, λαμπερή και ακαταμάχητη. Δεν σου αξίζει τίποτα λιγότερο από το τέλειο – και με τον Δία να γυρίζει επιτέλους σε ορθή πορεία στις 11/3, θα βρεις τα μέσα να το αποκτήσεις.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Αν ονειρεύεσαι να μετακομίσεις, να προσθέσεις νέο μέλος στην οικογένεια (δίποδο ή άλλο) ή να βρεις τρόπο να ξανανιώσεις παιδί, με τον Κρόνο να συναντά τον Ποσειδώνα στον 4ο οίκο μπορεί και να το κάνεις πράξη. Εντάξει, για σένα η παιδικότητα είναι δύσκολο πράγμα, αλλά αν το βάλεις στόχο και το μελετήσεις, θα το πετύχεις.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Τα έξτρα έξοδα μάλλον δεν μπορείς να τα αποφύγεις αυτόν το μήνα, αλλά μπορείς να επιλέξεις να μη σου χαλάσουν τη διάθεση. Εχεις πολλούς λόγους να χαμογελάς, ειδικά από τις 19/3, παρά τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου που συνεχίζει να σε βαραίνει. Ολα στο μυαλό σου είναι τελικά – και το μυαλό σου κατεβάζει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες τώρα τελευταία. Κάνε τις πράξη.