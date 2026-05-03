Μαρόκο: Αγνοούνται δύο Αμερικανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση «African ​Lion ⁠2026»

Δύο στρατιωτικοί των ΗΠΑ που συμμετείχαν στην άσκηση «African Lion 2026» αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι κοντά στην περιοχή εκπαίδευσης Καπ Ντράα, στην πόλη Ταν Ταν του Μαρόκου, σε περιστατικό που έλαβε χώρα χθες, Σάββατο (2/5).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Κυριακή, η Αμερικανική Διοίκηση Αφρικής (AFRICOM), οι δυνάμεις των ΗΠΑ, του Μαρόκου και άλλων χωρών που συμμετείχαν στην άσκηση ξεκίνησαν αμέσως συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή χερσαίων, εναέριων και ναυτικών δυνάμεων.

Το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα και η αναζήτηση συνεχίζεται, πρόσθεσε η ανακοίνωση. «Η προσοχή μας επικεντρώνεται στους εμπλεκόμενους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους», καταλήγει.

Το African Lion είναι η μεγαλύτερη ετήσια κοινή άσκηση της AFRICOM, με στόχο τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων, των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των αφρικανικών χωρών-εταίρων.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού έχουν δηλώσει ότι η ετήσια πολυεθνική αυτή δράση χρησιμεύει ως φόρουμ για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και τη βελτίωση της ετοιμότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κρίσεων.

Συνολικά, πάνω από 7.000 άτομα από περισσότερες από 30 χώρες συμμετέχουν στις τέσσερις χώρες που φιλοξενούν την άσκηση.

Η στρατιωτική άσκηση ξεκίνησε τον Απρίλιο και διεξάγεται σε τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων η Τυνησία, η Γκάνα και ο Σενεγάλη. Η λήξη της έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαΐου.

Η διοίκηση δεν διευκρίνισε σε ποια μονάδα ή σε ποιο σώμα των ενόπλων δυνάμεων ανήκουν οι αγνοούμενοι στρατιωτικοί.

Η άσκηση ξεκίνησε στην Τυνησία με εν ενεργεία μέλη διαφόρων σωνμάτων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς, των εφέδρων του Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του σώματος Πεζοναυτών.

Η «African Lion», η οποία διεξάγεται από το 2004, είναι η μεγαλύτερη ετήσια κοινή στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ στην ήπειρο και συνήθως συμμετέχουν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τους κορυφαίους Αφρικανούς συμμάχους τους.

Το 2012, δύο πεζοναύτες των ΗΠΑ σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συντριβής ελικοπτέρου στη νότια πόλη Αγκαντίρ του Μαρόκου, ενώ συμμετείχαν στην άσκηση «African Lion».

Πηγές: Reuters, AP