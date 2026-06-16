Μάρω Κοντού: Στο «Αττικόν» σε σοβαρή κατάσταση

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μάρω Κοντού, η οποία σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο νοσηλεύεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου μίλησε στο Buongiorno ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη τη Δευτέρα στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου.

Ο Μιχάλης Γιαννακός ανέφερε ότι η Μάρω Κοντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας και πρόσθεσε ότι παρακολουθείται από πνευμονολόγους, καθώς αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε σοβαρό.Πιο αναλυτικά, είπε: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική».