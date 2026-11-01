Μαρκόπουλος: Το άρθρο 23 δεν προβλέπει πλειστηριασμούς με άμεσο τρόπο – Το μήνυμα στους servicers είναι «τέλος στην αυθαιρεσία»

«Το νομοσχέδιο για τους servicers έρχεται να διευκολύνει τον δανειολήπτη, γιατί για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στα funds», σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας το πρωί της Κυριακής (01/11) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «10′ με τόνο».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύετε ότι διευκολύνονται τα funds όταν τους βάζεις για πρώτη φορά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ; Όταν τα υποχρεώνεις να ενημερώνουν χωρίς κόστος για το δανειολήπτη για την πορεία του δανείου; Είναι δυνατόν όταν βάζεις περιορισμούς και κανόνες στον τρόπο λειτουργίας των funds, να τα διευκολύνεις;

Πουθενά δεν προκαλείται πλειστηριασμός από το άρθρο 23. Δεν μετατρέπεται αυτομάτως η αρχική δανειακή σύμβαση σε εκτελεστό τίτλο. Ταυτόχρονα, δεν χάνει τα δικαιώματά του ο άνθρωπος που πηγαίνει και κάνει τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Επειδή είδαμε ότι επιδιώκεται η νόθευση του άρθρου 23 και επιδιώκεται συνολικά το να μπλοκαριστεί μια πάρα πάρα πολύ θετική πολιτική για τους δανειολήπτες, αποφασίσαμε να μην το χαρίσουμε. Αν δεν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα βγούμε και θα πούμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι κάποιοι επιδιώκουν να γίνουν οι νεροκουβαλητές των funds και αυτοί δεν θα είμαστε εμείς, θα είναι όσοι καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Οι δανειολήπτες για πρώτη φορά βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία πάει να βάλει ανάχωμα στα funds και αυτοί οι οποίοι τα φέρανε, τολμούν αυτή τη στιγμή και ασκούν κριτική σε μια κυβέρνηση η οποία ξεκάθαρα στέλνει μηνύματα στα funds. Πρέπει τα funds να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην κοινωνία και αυτά τα όρια τα βάζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με μία θετική νομοθέτηση. Το μήνυμα στους servicers είναι “τέλος στην αυθαιρεσία”.

Δεν ξέρω αν κάποιες τάσεις από την αντιπολίτευση υποκρύπτουν και κάποιου είδους επαφές με τους servicers».

«Ήταν προσβολή το ότι τα funds προσκλήθηκαν και δεν ήρθαν στον κοινωνικό διάλογο που γίνεται στη Βουλή», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Στόχος να σκοτώσουν το Θάνο Πλεύρη»

Ο υφυπουργός σχολίασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, τονίζοντας: «Κάποιοι μάλλον έχουν χρίσει τους εαυτούς τους θεούς και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Όποιοι έκαναν την συγκεκριμένη πράξη είχαν σκοπό και στόχο να σκοτώσουν. Είναι ξεκάθαρα δολοφονική ενέργεια. Στόχος τους ήταν να σκοτώσουν το Θάνο Πλεύρη.

Δεν φτάνει μόνο η καταδίκη. Αποτελεί χρέος της πολιτείας να ψάξει και να βρει αυτούς τους άθλιους, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν πήραν το μάθημα των πράξεων άλλων ή δεν ξέρω μήπως συνδέονται κιόλας με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε μια ανθρώπινη ζωή, τη μητέρα της οικογένειας Νέστορα.»

Υπόθεση «Χωριάτικο»

Για την υπόθεση «Χωριάτικο» και την αποκάλυψη ότι εμπλέκονται σε αυτή υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και Εφοριών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε ότι «η στάση μας είναι μηδενική ανοχή. Και δεν θα απολογηθούμε γιατί αποκαλύψαμε αυτές τις υποθέσεις, έρχονται και άλλες.