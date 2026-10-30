Μαρκόπουλος στη Βουλή: «Αποσύρουμε το άρθρο 23 – Ασυδοσία από τα funds τέλος»

Την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, πετώντας το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να υπερψηφίσουν τις υπόλοιπες διατάξεις.

«Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Έχετε το θάρρος;», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την αντιπολίτευση να αποδείξει εάν στηρίζει στην πράξη τη θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Ο υφυπουργός υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους και ο περιορισμός της ασυδοσίας των funds και των servicers. Κατηγόρησε, παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επικεντρώθηκαν σε μία συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αντί να συμβάλουν στη συζήτηση επί της ουσίας.

«Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη εντυπώσεων. Εμείς δίνουμε μάχη ουσίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επιβολή κανόνων στους servicers.

«Ασυδοσία από τα funds τέλος. Μπαίνουν κανόνες», ανέφερε, καλώντας τα κόμματα να αφήσουν στην άκρη τις μικροκομματικές σκοπιμότητες και να στηρίξουν τις υπόλοιπες διατάξεις, τις οποίες παρουσίασε ως μια ευκαιρία για κοινή πολιτική δράση προς όφελος των δανειοληπτών.

Νωρίτερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει τον απόσυρση της επίμαχης διάταξης, με τον Νίκο Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι με το συγκεκριμένο άρθρο «δεν χρειάζεται διαταγή πληρωμής και παρακάμπτεται ο δικαστής». Την άμεση απόσυρσή του είχε ζητήσει νωρίτερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη.