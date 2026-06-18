Μαρκόπουλος: Με ολιστική προσέγγιση οι ελαφρύνσεις και οι παροχές στη ΔΕΘ – Έχουμε δείξει τον δρόμο, αύξηση εισοδήματος και μείωση φόρων

«Έχουμε, νομίζω, κάθε δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι όταν διαπραγματεύεται η ελληνική ομάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχουμε αποτελέσματα πάντοτε στο ευρωπαϊκό πεδίο και επίπεδο» σημείωσε o Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, αναφερόμενος στην εν εξελίξει Σύνοδο Κορυφής των 27 στο επίκεντρο των συζητήσεων της οποίας, βρίσκεται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας επί τάπητος όλες τις ελληνικές διεκδικήσεις. Να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα σε μία παγκόσμια κατάσταση, βλέπουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αφορά μια σειρά από βασικές λειτουργίες και βασικά πράγματα, μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, η οποία θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου και εντός μάλιστα κυπριακής προεδρίας. Αυτό έχει τη σημασία του.

Έχουμε και δικαιούμαστε βάσει της πολύ καλής πορείας της οικονομίας μας να έχουμε φιλόδοξους στόχους, βέβαια ευθυγραμμιζόμενοι σε έναν ευρωπαϊκό, σε συγκεκριμένα μεγέθη προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει προτεραιότητα για τη χώρα μας η προστασία των πόρων για τη συνοχή στην αγροτική πολιτική, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια οικονομία η οποία τα προηγούμενα χρόνια και στις κρίσεις χάσαμε σε ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει πάντοτε οι ψαλίδες να κλείνουν. Ταυτόχρονα και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι λογικό να έχουμε υποστηρίξει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, την ενέργεια και την άμυνα.

Έχουμε νέες προκλήσεις ως Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως περισσότερο από άλλες χώρες, αφορούν την Ελλάδα. Γιατί, η Ελλάδα και στην ενεργειακή κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως γενικότερα και τα Βαλκάνια. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μία κινητικότητα και μία μέριμνα προς αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά και προφανώς γνωρίζουμε ότι η άμυνα για την Ελλάδα πάντοτε είχε υψηλές δαπάνες, δαπάνες που άλλα κράτη δεν τις είχαν και τώρα τις αναγνωρίζουν λόγω του σύνθετου πλαισίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος.

Δείτε περισσότερα στο ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr

Ερωτηθείς τι ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για το καλάθι της ΔΕΘ, ο κ. Μαρκόπουλος σημειώνοντας ότι ακόμη είναι νωρίς για ανακοινώσεις, επισήμανε ωστόσο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό, τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους.

«Επομένως, τα πράγματα εξελίσσονται, είναι μία διαπραγμάτευση η οποία έχει βάθος. Θεωρώ όμως ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις.

Πολύ σωστά λοιπόν, ο πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο υπουργός Οικονομικών. Αυτό το, ο τζάμπας πέθανε, πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό.

Πέρυσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία, με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρυσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ, λοιπόν θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις» περιέγραψε ο κ. Μαρκόπουλος.

Σχετικά με στοιχεία που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, για έναν διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ενός δις που μπορεί να κατευθυνθεί στη μείωση φόρων, ερωτηθείς ποιες φοροαπαλλαγές εξετάζονται αλλά και πώς εξελίσσεται η συνομιλία με τους κοινωνικούς φορείς προκειμένου οι προτάσεις να μετατραπούν σε μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, ο Υφυπουργός Οικονομικών είπε τα εξής:

«Ήδη έχω ξεκινήσει από την Παρασκευή, η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ακολουθώ μια πολιτική ανοιχτών θυρών και βλέπω και θα δω και άλλους κοινωνικούς φορείς. Απλά αυτές τις ημέρες έχει εισαχθεί το νέο νομοσχέδιο, το οποίο μιλάει για μία σειρά πολύ θετικών, κατά τη γνώμη μας, μέτρων και γι’ αυτό θα συνεχιστούν από την Τετάρτη και μετά οι επαφές με τους φορείς.

Τώρα, σε ό, τι αφορά την ανάγκη να μειωθούν κι άλλο οι φόροι, η τάση είναι σαφής Εμείς το δρόμο τον έχουμε δείξει. Αύξηση εισοδήματος των πολιτών και μείωση φόρων. Προφανώς θα ήθελα και να βάλω και εγώ και την πινελιά μου μαζί με το οικονομικό επιτελείο και τον υπουργό μας τον κύριο Πιερρακάκη, στην περαιτέρω μείωση των φόρων, δηλαδή στο να μπορέσουμε στο να μπορέσουμε να κάνουμε από τους 83, παραπάνω σε μειώσεις φόρων και εισφορών Και ποιος αυτό δεν θα το ήθελε να προστεθεί. Όλα αυτά θα μελετηθούν».

Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη, ο κ. Μαρκόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του και είπε χαρακτηριστικά «για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα, που συζητάμε σήμερα στη Βουλή θα πάρει 150 ευρώ ανά τέκνο 1.000.000 οικογένειες, αυτές δεν είναι μεσαία τάξη; Δεύτερον, το ότι δίνουμε σε δημόσιους λειτουργούς που θα πάνε στην περιφέρεια ενοίκια για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο κόστος ζωής και να βρουν σπίτια για να μπορέσουν να στεγαστούν, μεσαία τάξη είναι αυτό. Προφανώς εσείς αναφέρεστε στο τεκμαρτό και στους ελεύθερους επαγγελματίες. (…)

Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί 83 φόροι δεν είναι μία πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης; Το γεγονός ότι έχουμε παρεμβάσεις, θυμόσαστε μία σειρά, για παράδειγμα, με τους συνταξιούχους σε ό, τι αφορά την προσωπική διαφορά, αυτό δεν αφορά τους συνταξιούχους που και αυτοί είναι μεσαία τάξη; Δεν σημαίνει ότι είναι άποροι οι συνταξιούχοι.

Αλλά σας λέω, επειδή είδα ότι αμφισβητήσατε την πολιτική μας στην μεσαία τάξη, θα σας θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι που πολλοί από αυτούς εντάσσονται, υπάρχουν και τα πιο χαμηλά στρώματα προφανώς, το ότι έχουν αυξηθεί οι συντάξεις 16% μεσοσταθμικά από το 2023 είναι παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι λύνουν όλα τα προβλήματα. Αλίμονο. Δεν λέω ότι έχουμε μαγικό ραβδί, αλλά βλέπουμε μία τάση… έξι αυξήσεις κατώτατου μισθού».