Μάρκο Ρούμπιο: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν στη συνάντηση του G20 στο Μαϊάμι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , σε μια προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επανεντάξει τη Μόσχα στις διπλωματικές διαδικασίες, παρότι ο πόλεμός της εναντίον της Ουκρανίας συνεχίζεται.

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

«Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για αυτόν να συνεργαστεί όχι μόνο με τον πρόεδρο, αλλά και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (23/9), μετά από συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ . «Ελπίζουμε ότι αυτή είναι μια πρόσκληση που θα δεχτεί», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα επιβεβαίωσης ότι ο Πούτιν θα παραστεί στην εκδήλωση. Σε περίπτωση που ανταποκριθεί στην πρόσκληση, θα είναι η πρώτη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου αυτοπροσώπως στην G20 από το 2019 και το δεύτερο ταξίδι του στις ΗΠΑ από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι.

«Αν συναντιέσαι μόνο με ανθρώπους με τους οποίους συμφωνείς, τότε αυτές είναι πολύ ωραίες συναντήσεις, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα», είπε ο Ρούμπιο. «Για να λύσεις προβλήματα, πρέπει να συναντηθείς με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς ή με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα».

Πηγή: Politico