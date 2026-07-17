Μάρκο Ρούμπιο για δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια

Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με θέμα την «Αναζωπύρωση της Πολιτικής Τρομοκρατίας».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιοέκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ.

«Ήρθατε εδώ, είστε εδώ, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.