Μάρκ Ρούτε: Στήριξη στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς εμπλοκή του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διευκρίνισε ωστόσο ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα εμπλακεί στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται, αλλά ας είμαστε σαφείς σχετικά με το τι συμβαίνει. Το Ιράν έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί πυραύλους, κάτι που αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και για εμάς στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι εξαγωγέας χάους και το κάνει αυτό εδώ και δεκαετίες μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων και απόπειρων δολοφονίας» ανέφερε ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα Τρίτη (03/03) στα Σκόπια με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Σημείωσε ότι αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στοχεύουν στις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ, έφερε ευθύνη για 10.000 θανάτους, στο πλαίσιο της καταστολής από το ιρανικό καθεστώς και για το λόγο αυτό διαμαρτύρεται ο ιρανικός λαός, όπως είπε.

«Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε όλοι σε καλύτερη κατάσταση με την απουσία του, καθώς και με τη μείωση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε ο Μάρκ Ρούτε.

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ ανέφερε ακόμη πως η Συμμαχία δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία κενού ασφαλείας στην περιοχή, ειδικά εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανί και σημείωσε πως το ΝΑΤΟ παραμένει προσηλωμένο στην προστασία κάθε κράτους- μέλους του.

Κατά την επίσκεψή του στα Σκόπια. ο Μαρκ Ρούτε απηύθυνε ομιλία και στο Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας, στην οποία αφιέρωσε μεγάλο μέρος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τόνισε ότι, όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος, θα πρέπει να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ειρήνη και να παρασχεθούν ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι και δική μας ασφάλεια».

Κατά την ομιλία του Γ.Γ του ΝΑΤΟ στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας, βουλευτές του ακροαριστερού κόμματος «Αριστερά» ανήρτησαν πανό στο οποίο αναγραφόταν «Το ΝΑΤΟ σκοτώνει για κέρδη».

Τέλος, ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αναπληρώτριά του, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, η οποία είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, σημειώνοντας ότι ήταν μια εξαιρετική επιλογή για τη θέση αυτή και ότι «συνεργάζεται μαζί της με ιδιαίτερη υπερηφάνεια».