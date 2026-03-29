Μαρινέλλα: Το «αντίο» των ανθρώπων της τέχνης – «Ένα κομμάτι Ελλάδα φεύγει μαζί της»

Η είδηση της απώλειας της Μαρινέλλας προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Άνθρωποι που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί της ή επηρεάστηκαν από την πορεία της μίλησαν στο ERTNews, σκιαγραφώντας το πορτρέτο μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας και μιας ισχυρής προσωπικότητας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Λ. Καρρέρ: Το πολυτιμότερο πετράδι

Η Λουκίλα Καρρέρ σύζυγος του Μίμη Πλέσσα μιλά για τη Μαρινέλλα ως μια σπουδαία καλλιτέχνιδα που δεν έφτασε τυχαία στην κορυφή, αλλά με αδιαμφισβήτητο ταλέντο, ακούραστη δουλειά και αυστηρές επιλογές, παραμένοντας εκεί για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Θυμάται την αφοσίωσή της ακόμη και στις πρόβες, όπου εμφανιζόταν με την ίδια δίψα σαν να ξεκινούσε τότε την καριέρα της, αλλά και τη βαθιά σχέση της με τον Μίμη Πλέσσα και τα τραγούδια του, που η ίδια χαρακτήριζε «το πολυτιμότερο πετράδι» της ζωής της. Παρά τη λάμψη και τη σκηνική της παρουσία, πίσω από τα φώτα παρέμενε ένας απλός, δοτικός άνθρωπος, που άγγιξε το κοινό μέσα από τον «καημό» και το μεράκι της, αφήνοντας, όπως λέει χαρακτηριστικά, ένα κομμάτι Ελλάδας να σβήνει μαζί της.

Γ. Κατσαρός: Από τις κορυφαίες φωνές που ανέδειξε η χώρα

Ο Γιώργος Κατσαρός αποχαιρετά τη Μαρινέλλα ως μία από τις κορυφαίες φωνές που ανέδειξε η χώρα, με μοναδική χροιά που «δεν μπορείς να ξεχάσεις όσα χρόνια κι αν περάσουν». Τονίζει τη βαθιά μουσικότητά της, την ευκολία με την οποία μάθαινε και απέδιδε τα τραγούδια, αλλά και την εργατικότητα και το ήθος της, σημειώνοντας πως υπήρξε μια καλλιτέχνιδα «με ψυχή και καρδιά», χωρίς κακίες και με αγάπη για τους συνεργάτες της. Όπως επισημαίνει, η απήχησή της διαπερνούσε όλες τις γενιές, ενώ η φωνή και τα τραγούδια της θα παραμείνουν ζωντανά, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Γ. Παπαστεφάνου: Η απόλυτη βασίλισσα της πίστας

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου περιγράφει τη Μαρινέλλα ως μια «αστραφτερή» παρουσία και απόλυτη βασίλισσα της πίστας, που με σκληρή δουλειά, πείσμα και φιλοδοξία κατάφερε να ξεχωρίσει και να διατηρηθεί στην κορυφή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου. Ανακαλεί στιγμές από τη μακρά γνωριμία τους, τονίζοντας τον ατσάλινο επαγγελματισμό της, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, καθώς και την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητά της να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Όπως επισημαίνει, η Μαρινέλλα δεν διέθετε μόνο φωνή, αλλά και σπάνια σκηνική παρουσία και εκφραστικότητα, στοιχεία που την κατέστησαν μοναδική.

Γ. Νανούρης: Εξέπεμπε φως

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης αποχαιρετά τη Μαρινέλλα όχι μόνο ως μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά κυρίως ως έναν σπάνιο άνθρωπο, που «εξέπεμπε φως» και με την παρουσία της άλλαζε την ενέργεια όσων βρίσκονταν γύρω της. Τονίζει τη δοτικότητα, το χιούμορ και την ακούραστη εργατικότητά της, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος συνέχιζε να δουλεύει με πειθαρχία και σεβασμό, κάνοντας πρόβες και φροντίζοντας τη φωνή της σαν να ξεκινούσε τότε την πορεία της. Όπως επισημαίνει, η φωνή της παρέμεινε αναλλοίωτη στον χρόνο, «ένα βιολογικό φαινόμενο», ενώ η ίδια δεν έπαψε ποτέ να κάνει σχέδια για το μέλλον.

Χ. Λεοντής: Σπάνιο καλλιτεχνικό φαινόμενο

Ο Χρήστος Λεοντής χαρακτηρίζει τη Μαρινέλλα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της χώρας, με μοναδική χροιά, εκφραστικότητα και ελευθερία στην ερμηνεία, που της επέτρεπε να τραγουδά «όπως μιλάμε στην καθημερινότητα». Αναφέρεται στη συνεργασία τους ήδη από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του ’60, επισημαίνοντας τη μουσικότητα, την ακρίβεια και την επαγγελματική της αρτιότητα, αλλά και την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μουσικά και θεατρικά είδη, από το λαϊκό τραγούδι έως τα χορικά αρχαίας τραγωδίας. Όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα σπάνιο καλλιτεχνικό φαινόμενο που εξηγεί και τη διαχρονική της παρουσία.

Λ. Πανταζής: Δασκάλα για ολόκληρη τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών

Ο Λευτέρης Πανταζής αποχαιρετά τη Μαρινέλλα ως «ιέρεια του τραγουδιού» και δασκάλα για ολόκληρη τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών, επισημαίνοντας τη σπουδαία πορεία της που ξεκίνησε δίπλα στον Στέλιο Καζαντζίδη και εξελίχθηκε σε μια διαδρομή δεκαετιών με αμέτρητες επιτυχίες. Τονίζει τον πρωτοποριακό της ρόλο, καθώς ήταν από τις πρώτες που σηκώθηκαν από την καρέκλα στην πίστα, δίνοντας νέα διάσταση στην ερμηνεία, ενώ αναδεικνύει τον επαγγελματισμό, την αυστηρότητα στη δουλειά αλλά και το χιούμορ και τη ζεστασιά της ως ανθρώπου. Όπως σημειώνει, υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα που δίδαξε «κίνηση, ερμηνεία και δύναμη».

Γ. Γερολυμάτος: Προσέφερε διακριτικά βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη

Ο Γιώργος Γερολυμάτος αποχαιρετά τη Μαρινέλλα ως μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι, τονίζοντας πως άφησε πίσω της όχι μόνο τραγούδια, αλλά και έναν ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας, συνδυάζοντας τη φωνή με έντονη θεατρικότητα. Αναφέρεται στη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα έως την κορυφή, επισημαίνοντας τη σκληρή δουλειά και την καθιέρωσή της ως κορυφαία φίρμα, με διαρκώς γεμάτους χώρους όπου εμφανιζόταν. Παράλληλα, στέκεται στον χαρακτήρα της, μιλώντας για έναν άνθρωπο έντιμο, υποστηρικτικό και γενναιόδωρο, που ενθάρρυνε τους νεότερους και προσέφερε διακριτικά βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη.

Το «αντίο» στα social media – Μηνύματα συγκίνησης

Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης αποχαιρετά τη Μαρινέλλα με αναφορά σε έναν στίχο-σύμβολο της πορείας της: «Τα καράβια σαν κι εμένα δεν βουλιάζουν στα ρηχά», σημειώνοντας ότι αυτός ο στίχος «περικλείει όλη τη Μαρινέλλα» και εκφράζει τη δύναμη και τη διαχρονικότητά της.