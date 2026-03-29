Μαρινέλλα: Η εμβληματική ερμηνεύτρια που δεν έζησε μία, αλλά δεκάδες ζωές

Μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου «σίγησε» για πάντα, βυθίζοντας στο πένθος το καλλιτεχνικό στερέωμα. Η εμβληματική ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή επί 65 χρόνια. Ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ γνώρισε αμέτρητο θαυμασμό σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους μέχρι και την τελευταία της εμφάνιση στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, αφού από μικρή η φωνή της έκανε σε όλους εντύπωση.

Το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου στα 17 της.

Στη διάρκεια μιας περιοδείας συνέβη και η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε. Τότε η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας είχε μόλις γίνει

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο “Πανόραμα” στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γνώρισε τον Αύγουστο του 1957 τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα έκανε σεκόντο, συμπληρώνοντας ιδανικά την σπάνια σε έκταση και μοναδική στις χαμηλές νότες, φωνή του ανυπέρβλητου Στέλιου.

Η επιτυχία του ζευγαριού στα νυχτερινά κέντρα και σε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν μεγάλη. Απόδειξη αποτελούν και οι ταινίες στις οποίες εμφανίστηκαν ήδη από το 1960. Συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της Μαρινέλλας απογειώθηκε μετά το 1966 και το τέλος του γάμου της με τον Καζαντζίδη. Με το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968 και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε για πάντα την αγάπη του κοινού.

Εν τω μεταξύ οι συνθήκες είχαν αλλάξει, το αμιγώς λαϊκό τραγούδι μεταλλασσόταν στο ελαφρολαϊκό. Η Μαρινέλλα ήταν η πρώτη που κατάλαβε ότι το κοινό αναζητούσε καινούργια ερεθίσματα. «Έκανα πράγματα που δεν μπορούσαν να τα φανταστούν ότι θα κάνουν τραγουδίστριες….. (….) Εγώ σηκώθηκα από την καρέκλα» έλεγε.

Στοιχείο ενδεικτικό της μεγάλης δημοτικότητας που απολάμβανε ήταν ότι επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision το 1973 με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα’ αγόρι μου» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα.

Ήταν η εποχή που η Μαρινέλλα έφερε στη ζωή την κόρη Τζορτζίνα Σερπιέρη, καρπό της σχέσης της με τον πρωταθλητή της ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη, και συνδέθηκε με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Επρόκειτο για μία μεγάλη ιστορία αγάπης αλλά και για μια καλλιτεχνική συνεργασία που άφησε εποχή. Τον Νοέμβριο του 1974 ηχογράφησαν μαζί το τραγούδι «Εγώ κι εσύ», το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, ανάλογη της ανταπόκρισης που είχαν οι κοινές τους εμφανίσεις στο κέντρο «Νεράιδα». Ο γάμος τους κράτησε έως το 1981.

Η Μαρινέλλα τολμούσε γι’ αυτό και δεν δίστασε να δοκιμαστεί και στις μπουάτ. Η συνάντηση της με τον τσιγγάνο βάρδο Κώστα Χατζή στην μπουάτ «Σκορπιός» τον Μάρτιο του 1976 άνοιξε ένα σπουδαίο κεφάλαιο που επικυρώθηκε με την τεράστια επιτυχία του τριπλού δίσκου τους «Ρεσιτάλ». Πρόκειται για έναν από τους 10 εμπορικότερους δίσκους όλων των εποχών στην χώρα μας. Και στα χρόνια που ακολούθησαν, οι κοινές εμφανίσεις της με τον Κώστα Χατζή, είχαν τεράστια απήχηση στο κοινό.

Η ίδια έλεγε ότι δεν φοβόταν το τέλος – ότι αισθανόταν πολύ τυχερή γιατί έζησε όμορφα όχι μία, αλλά δεκάδες ζωές. Ωστόσο ο αποχωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολος ιδίως όταν η απώλεια αφορά ένα μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας. Αλλά η Μαρινέλλα θα είναι πάντα μαζί μας με την αξεπέραστη φωνή της, και τα τραγούδια που ερμήνευσε, συγκινώντας ανθρώπους κάθε ηλικίας.