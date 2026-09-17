Μαρινάκης: Το πλαίσιο μέτρων για την ενέργεια θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το απόγευμα

Στις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα, αλλά και στην έντονη κριτική της κυβέρνησης προς το ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση του προγράμματός του, στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (17/9).

Για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ.

«Λίγη υπομονή μέχρι τις 18:00, που έχει μια σημαντική συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, με βασικό θέμα αυτά τα οποία με ρωτήσατε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση

Ερωτηθείς για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι δημοσιονομικά τεκμηριωμένες.

«Ακόμη και να δεχτούμε το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, φτάνουμε στα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ήδη μέσα σε μία εβδομάδα η κοστολόγηση έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί αρχικά», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι μόνο η εξαγγελία για 13η σύνταξη και 13ο μισθό οδηγεί το κόστος σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. «Μόνο αυτά τα δύο μέτρα σε βάθος τετραετίαςξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. «Δεν βγαίνουν με τίποτε οι αριθμοί», τόνισε, υπολογίζοντας ότι το συνολικό κόστος φτάνει περίπου στα 12 δισ. ευρώ.

Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προτείνει πρόσθετες δαπάνες χωρίς να αμφισβητεί ή να αντικαθιστά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Δεν λένε να μη δοθούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Λένε ότι αυτά είναι λίγα και θέλουν επιπλέον και τα δικά τους μέτρα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη δέσμευση για μείωση του ΦΠΑ, σχολίασε ότι «δεν μπορείς να λες γενικά και αόριστα ότι θα μειώσεις τον ΦΠΑ χωρίς να εξηγείς σε ποια προϊόντα και κατά πόσο», προσθέτοντας ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε παράλληλα το οικονομικό έργο της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε 91 μειώσεις ή καταργήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, ενώ υποστήριξε πως οι δεσμεύσεις της υλοποιήθηκαν παρά τις κρίσεις που μεσολάβησαν, από την πανδημία έως την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση.

«Δεν καταργήθηκαν οι έλεγχοι στην Υγεία»

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις ελεγκτικές διαδικασίες στον χώρο της Υγείας, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών Υγείας δεν καταργήθηκαν αλλά μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών Υγείας. Απλώς μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα ούτε καταργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε ακυρώθηκαν, ούτε σταμάτησαν», ανέφερε.

Όπως είπε, το υπουργείο Υγείας εξετάζει συνολικά το ισχύον πλαίσιο ώστε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τους ελέγχους ακόμη πιο αποτελεσματικούς.

Παράλληλα στάθηκε στην ανάγκη προστασίας των πολιτών από παραπλανητικές πρακτικές στον χώρο της υγείας, σημειώνοντας ότι, εκτός από τους ελέγχους των αρμόδιων Αρχών και την επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται, είναι κρίσιμη και η σωστή ενημέρωση των πολιτών.

«Είναι ό,τι πιο τραγικό άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας να εξαπατώνται από τσαρλατάνους πάσης φύσεως», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τον Γιώργο Πατούλη και το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις εξηγήσεις, ο εκπρόσωπος απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα ή φήμες. Υπογράμμισε ότι διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένοχος ή αθώος πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.

Εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν στη δεύτερη φάση, νωρίτερα από το σύνηθες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Για τον σκοπό αυτό, καταγράφηκαν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά στα σχολεία και δρομολογήθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψή τους.

Πρόκειται, άλλωστε, για ένα δυναμικό σύστημα, στο οποίο οι ανάγκες μεταβάλλονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λόγω μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων μεταβολών.

Φέτος, έχει προηγηθεί η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί. Μάλιστα, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

Από αύριο ξεκινά η εφαρμογή των νέων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του ΟΑΣΑ στην Αττική.

Με την έναρξη λειτουργίας δύο νέων λεωφορειακών γραμμών και την επέκταση υφιστάμενων, διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και ενισχύονται οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς Μετρό και Προαστιακού.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συνδέεται με τον Σταθμό Κορωπί, ο Δήμος Μεγαρέων και η Ελευσίνα με τον Σταθμό Αγία Μαρίνα και η Ραφήνα συνδέεται με τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Με τον τρόπο αυτό, αναβαθμίζεται ουσιωδώς η διασύνδεση δύο σημαντικών λιμανιών της Αττικής, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, βελτιώνεται η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Αναστέλλεται για δώδεκα μήνες η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026. Από την αναστολή εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Τα αναβαθμισμένα Προγράμματα Άθλησης για Όλους και οι Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους υλοποιούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Για τη φετινή σεζόν, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν 115 Δήμοι, οι οποίοι, με τη συμβολή 830 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα προσληφθούν άμεσα, θα υλοποιήσουν 6.590 περίπου εγκεκριμένα Προγράμματα, με τη συμμετοχή περίπου 150.000 αθλούμενων.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, διασφαλίζοντας ότι η άθληση και η σωματική δραστηριότητα είναι προσβάσιμες σε όλους.

Στους στρατηγικούς στόχους της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται:

• η ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής και πρόσβασης, μέσα από τη δημιουργία αθλητικών δράσεων ανοιχτών προς όλους,

• η καθιέρωση της άσκησης ως βασικό στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής,

• η πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, όπως παχυσαρκία, καθιστική ζωή, άγχος κ.ά.

• η ανάδειξη των δημοτικών εγκαταστάσεων ως πυρήνες άσκησης και κοινωνικής συνεύρεσης,

• η συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συλλόγους άτομα με αναπηρία και άλλους φορείς.