Μαρινάκης: Στις 30/09 οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, στις 14/10 τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στις επαφές και τις συναντήσεις του πρωθυπουργού, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε κυβερνητικές παρεμβάσεις σε σειρά θεμάτων, από τις αστικές συγκοινωνίες και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έως την περιφερειακή ανάπτυξη και την υγεία.

Για τα καύσιμα

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, θα διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες, ώστε οι καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα, ενώ, όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός έχει ήδη δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Για τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Σε ερώτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτείται τόσο η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων όσο και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών.

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα».

«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών» τόνισε.

Για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί υπουργών που «καβάλησαν το καλάμι», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όλοι στο τέλος της ημέρας κρίνονται από τους πολίτες. Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι την κρίση του ελληνικού λαού, αρμόδιος να αξιολογεί τέτοιες συμπεριφορές είναι ο πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προβολή του έργου της και η αποτελεσματικότητα στα κυβερνητικά καθήκοντα.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη στάση της κυβέρνησης

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση αποδοκιμάζει τη συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη απέναντι σε δημοσιογράφους, ο κ. Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της συνολικής στάσης της κυβέρνησης απέναντι στον Τύπο, υπογραμμίζοντας ότι έχει αποδείξει στην πράξη τον σεβασμό της προς τους δημοσιογράφους.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως επρόκειτο για μεταφορική χρήση του λόγου και ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Ελευθερόγλου. Αναφερόμενος, παράλληλα, στην έντονη αντιπαράθεση, σημείωσε ότι είχε προηγηθεί διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο υπουργός ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις του, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν λόγω της φόρτισης που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο μετά την τραγωδία των Τεμπών και στην, όπως είπε, «πρωτοφανή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης», ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να προσωποποιήσω συμπεριφορές».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης τον κατηγόρησε ότι συνεχίζει να «μπερδεύεται» σε σχέση με την περίοδο της διακυβέρνησής του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, σχετικά με τη λειτουργία, όπως την είχε περιγράψει, ενός «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» επί των ημερών του κ. Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε, επίσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς».

Για ενδεχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου

Απαντώντας σε ερώτηση για δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με το ενδεχόμενο αυτό. Όπως ανέφερε, προς το παρόν ισχύει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, αυτή θα ανακοινωθεί.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου:

«Στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων κι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες συναντήσεις του πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων σε εκείνη με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αλλά και σε ομιλίες που απηύθυνε. Πρόσθεσε ότι σήμερα το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές, στη συνέχεια σε συνάντηση του Europe Gulf Forum και ακολούθως θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 21.45 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia. Τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και έπειτα στις 02.30 τα ξημερώματα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, σημειώνοντας ότι οι χρόνοι αναμονής στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ μειώθηκαν κατά 13,6% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ακόμη και στις ώρες αιχμής. Είπε ότι, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, από την 1η Οκτωβρίου το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 20 γραμμές, με πρόσθετα οχήματα και συχνότερα δρομολόγια, με χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά.

Αναφερόμενος στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, δήλωσε ότι αποτελεί «σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024. Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο νέες φάσεις επέκτασης του μέτρου προσθέτουν περίπου 500.000 εργαζομένους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων καλύπτονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια, με την πλήρη εφαρμογή να προχωρά σταδιακά από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε νέους κλάδους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποκέντρωση και στα κίνητρα για τη μετακίνηση εργαζομένων και επιχειρήσεων στην περιφέρεια, επισημαίνοντας νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εξ αποστάσεως εργασίας για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, με κάλυψη του 90% μισθού και εισφορών για 12 μήνες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα «Thessaly Pass 2026» και «Evros Pass 2026», με συνολικά 8.900 ψηφιακές κάρτες και ενισχύσεις 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και στην επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, με οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ. Τέλος, παρουσίασε έργα σε εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και υγεία στην περιφέρεια, από τις νέες σχολικές μονάδες και την επέκταση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων έως τη νέα ειδικότητα της ΔΥΠΑ στο Καρπενήσι και τις ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις νοσοκομειακών μονάδων σε Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και Ορεστιάδα.

Αναλυτικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye», στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάι Φάι και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Σήμερα το μεσημέρι, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές.

Στη συνέχεια, στις 16:00, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum. Ακόμη, θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 21:45 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia.

Στις 00:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και έπειτα στις 2:30 το βράδυ θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν.

Οι χρόνοι αναμονής στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ μειώθηκαν κατά 13,6% το πρώτο εξάμηνο του 2026 -και μάλιστα τις ώρες αιχμής- σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των γραμμών. Χάρη στα θετικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης, από την 1η Οκτωβρίου, ο ΟΑΣΑ διευρύνει το πρόγραμμα από 15 σε 20 λεωφορειακές γραμμές.

Οι πέντε νέες γραμμές θα ενισχυθούν με πρόσθετα οχήματα, ώστε το όφελος να επεκταθεί σε μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου, με χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά και συχνότερα δρομολόγια, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες συγκριτικά με το 2024.

Αξίζει να επισημανθεί πως με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτονται επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι περίπου. Εξέλιξη που ανεβάζει τον αριθμό των εργαζόμενων που προστατεύονται από το μέτρο, περίπου στα 2,5 εκατομμύρια.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 με διάρκεια έως τις 11 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

• Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων γιατρών.

• Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

• Τηλεπικοινωνίες

• Επιμέρους κλάδους υπηρεσιών

• Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Όσον αφορά στη δεύτερη φάση της επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, με πιλοτική εφαρμογή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

• Επισκευές

• Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

• Διαχείριση νερού και λυμάτων

• Τυχερά παίγνια.

Με την αποκέντρωση να αποτελεί βασικό στόχο, η Κυβέρνηση διαμορφώνει κίνητρα για τη μετακίνηση εργαζομένων και επιχειρήσεων προς την περιφέρεια, ενισχύοντας τη δραστηριότητα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο προβλέπει επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζομένους από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βάσει προγράμματος η εργασία θα γίνεται εξ’ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.

Η Κυβέρνηση μεριμνά για την περιφερειακή ανάπτυξη υλοποιώντας σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα.

Από σήμερα, για παράδειγμα, ανοίγει για υποβολή αιτήσεων η πλατφόρμα δύο δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας, σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο λόγος για το «Thessaly Pass 2026» και το «Evros Pass 2026». Προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Έβρο, με ενίσχυση 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα, επεκτείνεται -σε περισσότερες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα- το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο είχε ξεκινήσει, πιλοτικά, από τον Έβρο. Επτά δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μαζί με τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.

Προσφάτως, εγκαινιάστηκε το 2ο Γυμνάσιο στον Λαγκαδά, αποτελώντας την τέταρτη από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ, ενώ τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία επεκτείνονται φέτος από 12 σε 20 σχολικές μονάδες, με οκτώ νέα γυμνάσια και λύκεια σε Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Στο Καρπενήσι δημιουργείται νέα ειδικότητα «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» της ΔΥΠΑ, με 25 θέσεις για το 2026-2027. Ένα έργο που συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Στο μέτωπο της υγείας αξίζει να αναφερθούν έργα, όπως το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας «Γεώργιος Παπανικολάου», η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο και το αναμορφωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στα Τρίκαλα, το νέο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, αλλά και το Γηροκομείο στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου στην Ορεστιάδα».