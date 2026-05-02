Μαρινάκης σε Τσουκαλά: Αφήστε τα τσιτάτα και πείτε μας για τις συνομιλίες του Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και τον Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή μετά τις αποκαλύψεις για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών που έκανε το πρωί του Σαββάτου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης ζήτησε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε νωρίτερα τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να αφήσει στην άκρη τα «φτηνά τσιτάτα και τους χαρακτηρισμούς» και να φέρει προ των ευθυνών και να ζητήσει απαντήσεις από τον πρόεδρο του κόμματός του.

Και συνέχισε παραθέτοντας τα ερωτήματα:

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα:

Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;

Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι «μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα».

Τσουκαλάς: Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει

Η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη ήρθε μετά την απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ψέμα» και «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

«Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

«Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών».

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη και Ανεξάρτητες Αρχές: Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ ενώ έκλεινε το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση

Το παρασκήνιο μιας πολύμηνης προσπάθειας συνεννόησης για τις Ανεξάρτητες Αρχές έφερε στο φως ο Παύλος Μαρινάκης, εκθέτοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Αυτό που έχει γίνει με τις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη. Καταρχάς έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια, δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής, η θητεία του επικεφαλής έχει λήξει, στη μία έναν χρόνο, λίγο παραπάνω και στις άλλες δύο τέσσερα χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση. Γιατί; Γιατί οι Ανεξάρτητες Αρχές από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να εκλεγεί ο επικεφαλής ο νέος, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχικά.

«Όταν λοιπόν το Σύνταγμα σου λέει θες 3/5 άρα αυξημένη πλειοψηφία, χρειάζονται συνεννοήσεις και συναινέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν κάποιο «κομπρεμί», είναι κάτι που το Σύνταγμα το ζητάει. Εμείς λοιπόν στους 29 έχουμε 16. Άρα δεν μπορούμε μόνοι μας. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται και χωρίς τη ΝΔ που είχε τους 16 στους 29», ανέφερε.

«Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση μεν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει και μία πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα -και για τις τρεις θέσεις- βιογραφικά, και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κ. Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών», πρόσθεσε κι εξήγησε γιατί τελικά δεν προχώρησε η διαδικασία στη Βουλή.

Και συνέχισε: «Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχανε πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρόεδρος της Βουλής είπε αυτά τα δύο ονόματα, δεν τρελάθηκε και τα είπε, προφανώς υπήρξε μία πολιτική συνεννόηση. Ήρθε στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μία άλλη επιλογή, που εγώ δεν την υποτιμώ την επιλογή που πρότεινε αλλά να δείτε από τη συνέπειά του -που δεν υπάρχει- και την πλήρη έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας. Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε και την ίδια στιγμή η στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, των λαϊκίστικων κομμάτων δείχνει το εξής φοβερό και κλείνω με αυτό.»

«Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί, για να μην είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές, με εμάς, με τη Ν.Δ., έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε, “εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι”. Εκεί λοιπόν, έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Πάει πολύ», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.