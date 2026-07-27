Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Το «παρών» στη Συνταγματική Αναθεώρηση μετατρέπει τα ΠΑΣΟΚ σε κόμμα οπισθοδρόμησης

Σφοδρή κριτική στο Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το «παρών» που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, άσκησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι συνιστά αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.

«Όσο κι αν ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρών ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων: –

– του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,

– του άρθρου 21 για την προσιτή στέγη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,

– του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,

– του άρθρου 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας,

– του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα,

– του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές,

– του άρθρου 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των υπουργών,

– του άρθρου 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και

– του άρθρου 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατέληξε δε: «Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.

Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες».

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τα 33 άρθρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Νωρίτερα, με τη θετική ψήφο της ΝΔ και ανεξάρτητων βουλευτών «πέρασαν» από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε «παρών», ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια σε σύνολο 294 ψηφισάντων, υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό «παρών» στο συγκεκριμένο άρθρο.

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών «πέρασε» με 159 «ναι», καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν «παρών».