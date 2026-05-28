Μαρινάκης: «Rebranding χωρίς ουσία» το όνομα του κόμματος Τσίπρα – «Παρανοϊκές οι αναλύσεις» του ΠΑΣΟΚ για τη δήθεν συμπαιγνία

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Πέμπτης (28/5), σχολιάζοντας τόσο το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού όσο και τις αιτιάσεις περί συμπαιγνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Τσίπρα.

Για το κόμμα «ΕΛΑΣ»: «Θέλει να μας γυρίσει πίσω»

Αναφερόμενος στο όνομα του νέου κομματικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η επιλογή του είναι «ενδεικτική της νοοτροπίας» που επικρατεί τόσο στον ίδιο όσο και στο νέο εγχείρημα.

Όπως είπε, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά από την κυβέρνηση να κινηθεί ταχύτερα και να προωθήσει πιο γρήγορα μεταρρυθμίσεις, ο πρώην πρωθυπουργός, «με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι, παρά τη σημασία που μπορεί να έχουν τα σύμβολα και τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα με ιστορική διαδρομή, «ένα όνομα κόμματος δεν λύνει προβλήματα».

«Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, πολιτικές και κοστολογημένα προγράμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας και την αναφορά του κ. Τσίπρα περί «αξιοπρεπούς ζωής».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι η κοινωνία αναζητά ουσιαστικές λύσεις και όχι συνθήματα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται ότι έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα, αλλά προβάλλει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ιδίως στον τομέα της Υγείας, οι οποίες –όπως είπε– αναγνωρίζονται από ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό.

«Αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απλά ένα rebranding, το οποίο μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία και δεν αναφέρεται σε ουσιώδη ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο», τόνισε.

Για τη δήλωση Τσουκαλά: «Το ΠΑΣΟΚ έχει κυριευθεί από πανικό»

Σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά περί συμπαιγνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε έντονο ύφος.

«Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε και κοντά χρονικά: “ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέδωσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε «πανικό» του ΠΑΣΟΚ λόγω των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόμμα διαμαρτυρίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί θεωρίες που, όπως ανέφερε, «ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν», προσθέτοντας ότι με τέτοιες τοποθετήσεις «αδικεί και το παρελθόν του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι, παρότι τον χωρίζει «ιδεολογική άβυσσος» από το ΠΑΣΟΚ –ιδίως, όπως είπε, από το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80– δεν θυμάται να είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν «τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις».

«Το να θεωρείς ότι υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό», κατέληξε.