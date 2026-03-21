Μαρινάκης: Όταν κριθεί αναγκαίο θα ληφθούν τα επόμενα έκτακτα μέτρα

«Όταν κριθεί αναγκαίο» θα προχωρήσει η κυβέρνηση στη λήψη μιας δεύτερης σειράς έκτακτων μέτρων λόγω της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης .

Ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και πως η κυβέρνηση «δεν θα κάνει ποτέ τίποτα που θα θέσει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας».

«Σεβόμαστε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, κάτι που δεν γινόταν για πολλές δεκαετίες. Η πρώτη δέσμη μέτρων που πήραμε ήταν μια μετρημένη κίνηση που είχε σκοπό να συγκρατήσει τον ρυθμό αύξησης των τιμών στην έναρξη μιας πολύ μεγάλης κρίσης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως το πλαφόν στα καύσιμα και σε είδη στο σούπερ μάρκετ και πρόσθεσε πως «το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και με βάση τις εξελίξεις θα υπάρξει επόμενη παρέμβαση».

Σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, εξήγησε ότι «τα κόμματα το ζητούν, χωρίς, ωστόσο, να το κοστολογούν».

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Εμείς, επί της αρχής, είμαστε υπέρ της μείωσης όσο το δυνατόν παραπάνω φόρων. Όταν, όμως, είναι δεδομένα τα χρήματα που μπορείς να διαθέσεις, είτε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρώπης, είτε γιατί δεν θες η χώρα να επιστρέψει στα χρόνια των χρεών, τότε προτεραιοποιείς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι προτεραιοποιούμε την μείωση των άμεσων φόρων, πχ τον φόρο εισοδήματος», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.