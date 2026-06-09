Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, συνέπεια στην ατζέντα και όχι δεξιά στροφή οι αλλαγές στην κυβέρνηση

Το μόνο που έχει αξία σε κάθε συζήτηση περί ανασχηματισμού είναι οι τελικές αποφάσεις του πρωθυπουργού, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι τα δημοσιεύματα συχνά διαψεύδονται από τις εξελίξεις.

«Αν βασιζόμασταν στα δημοσιεύματα, όλοι θα είχαν γίνει υπουργοί και όλοι θα είχαν πάει σε πολλά διαφορετικά υπουργεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ευγνώμων για τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι όποιος αναλαμβάνει μια ευθύνη οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Παράλληλα, σημείωσε ότι για τους πολίτες προτεραιότητα δεν είναι οι αλλαγές προσώπων, αλλά η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Αναφερόμενος στα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα απέκλεισε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη σύνδεση της εκλογικής διαδικασίας με την παραμονή ή όχι συγκεκριμένων προσώπων στην κυβέρνηση.

Όπως είπε, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, τόσο για λόγους πολιτικής συνέπειας όσο και γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να κρίνονται στο τέλος της συνταγματικής τους θητείας. «Κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδείξει στην πράξη ότι όσα υποσχέθηκε το 2023 τα εννοούσε.

Απαντώντας παράλληλα στα σενάρια περί εκλογικού σχεδιασμού με βάση τον πιθανό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια λογική θα ήταν πολιτικά λανθασμένη. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να χαμηλώσει τον πήχη της πολιτικής αντιπαράθεσης ούτε να καθορίσει τη στρατηγική της με βάση το ποιος θα βρεθεί απέναντί της στις επόμενες εκλογές. «Αν πάμε σε εκλογές επιλέγοντας αντίπαλο, έχουμε χάσει από τα αποδυτήρια», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας.

«Συνεπής ατζέντα και όχι δεξιά στροφή»

Σχολιάζοντας τις αναφορές περί ενίσχυσης του δεξιού προφίλ της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για κάποια νέα πολιτική κατεύθυνση αλλά για μια συνεπή κυβερνητική ατζέντα.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Στράτο Σιμόπουλο ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, βγήκαν μπροστά σε δύσκολες περιόδους πολιτικής πόλωσης, σημείωσε ότι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιχειρούν να διεκδικήσουν πολιτικό χώρο είναι η συνέπεια και η παρουσία στα δύσκολα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσα κάποιοι χαρακτηρίζουν ως «δεξιά ατζέντα» αποτελούν στην πραγματικότητα σταθερές κυβερνητικές επιλογές που αφορούν το σύνολο των πολιτών. Έφερε ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο.

Όπως είπε, η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα και όχι με «μεγάλα λόγια» ή συμβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτό αξιολογείται θετικά από τους πολίτες όταν φτάνει η ώρα της κάλπης.

Απάντηση στην κριτική πρώην πρωθυπουργών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι στα επτά χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει περισσότερα στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική από όσα είχαν γίνει αθροιστικά σε προηγούμενες περιόδους της Μεταπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, δεν αμφισβητεί τις προθέσεις, τους στόχους ή τον πατριωτισμό προηγούμενων πρωθυπουργών και κυβερνήσεων, ωστόσο εκτίμησε ότι το κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς της εθνικής πολιτικής.

«Μπορεί να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες και ο πρωθυπουργός να βγαίνει στο μπαλκόνι ως άλλος Κολοκοτρώνης αλλά να μιλάει με έργα και πράξεις» είπε ο κ. Μαρινάκης επικαλούμενος μεταξύ άλλων την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του casus belli της Τουρκίας. «Όλοι θέλουμε το εθνικό συμφέρον. Η διαφορά είναι ποιος είναι πιο αποτελεσματικός στην πράξη», ανέφερε.

Με αφορμή, δε, την κριτική που ασκείται για την αντίδραση στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο κ. Μαρινάκης είπε «απαντήσαμε ακαριαία, το να βιάζεται κάποιος για να χαϊδέψει κάποια ακροατήρια μπορεί να το κάνει αν είναι εκτός πολιτικής, βιάζεται να επιστρέψει ή έχει μικρό κόμμα διαμαρτυρίας. Φανταστείτε να το έκανε ένας πρωθυπουργός παρουσιάζοντας όλα τα όπλα του».

Ακρίβεια: «Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο»

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα.

Αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης και σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις απέναντι σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα. Όπως είπε, η κυβερνητική στρατηγική περιλαμβάνει δημοσιονομική σταθερότητα, ενίσχυση των εισοδημάτων και στοχευμένες παρεμβάσεις που μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι που θα δημιουργηθούν έως το 2027 να κατευθυνθούν κυρίως σε μειώσεις φόρων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Όλοι έπαιρναν εντολές από τον Τσίπρα»

Με αφορμή την ερώτηση αν η κυβέρνηση επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα για βασικό αντίπαλο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «κάθε κίνηση του κ. Παππά, του κ. Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κ. Φάμελλου, γινόταν γιατί έπαιρναν εντολές από κάποιον που τον επέλεξε. Το κοινό ανάμεσά τους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι καταδικάστηκαν, κάποιοι ψήφισαν Ποινικούς Κώδικες που απελευθέρωναν βαρυποινίτες. Όλοι αυτοί πετάχτηκαν σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Ο κ. Τσίπρας έκανε rebranding δεν μίλησε για αυτά και οι άνθρωποι αυτοί κάθονται και τον κοιτάνε»