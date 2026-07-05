Μαρινάκης: Ο κ. Σαμαράς αντί να αναφερθεί στην επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας

Σε σχολιασμό των δύο βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Blue sky. Επίσης αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκο, αλλά και στηνδολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.

Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην Πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.

Aναφερόμενος στο περιστατικό με τον κ. Ντόκο, ο κ. Μαρινάκης, είπε: «Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι στη χώρα μας και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους ξένους, Ρώσους εν προκειμένω, που δηλώνουν φαρσέρ -διατηρούμε πολλές και σοβαρές αμφιβολίες για αυτό- και όχι τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας.

Δηλαδή αυτό το οποίο λένε κάποιοι από τη συγκεκριμένη χώρα με την συγκεκριμένη τελοσπάντων συμπεριφορά, είναι για αυτούς πιο αξιόπιστο από αυτό το οποίο λέει με μια σειρά από επιχειρήματα ο Έλληνας σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Το δεύτερο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι λυπηρό και αφορά πάλι την αντιπολίτευση, είναι το γεγονός ότι σε κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι μία νέα υβριδική απειλή στην οποία έχουν πέσει θύμα ξένοι ηγέτες, όχι απλά ομόλογοι του κ. Ντόκου, ηγέτες κρατών, οδήγησε την αντιπολίτευση επιπόλαια και χωρίς να πάρει τα δεδομένα και μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει μέσα σε λίγες ώρες την παραίτηση του κ. Ντόκου.

Είναι ένα σοβαρό προφανώς θέμα, ως προς την διάσταση της νέας υβριδικής απειλής που υπάρχει. Όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή όμως ουδέν δεδομένο το οποίο πλήττει την εθνική ασφάλεια δεν μεταφέρθηκε σε καμία συνομιλία. Και αν ακούσει κανείς τα όσα είπε ο κ. Ντόκος, γιατί η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει τον κύριο Ντόκο πριν τον ακούσει, αυτό δείχνει και έναν πανικό και μια απελπισία, ειδικά στα κόμματα που έβγαλαν ανακοίνωση, ο κύριος Ντόκος με βάση μια σειρά από δεδομένα, πίστευε ότι συνομιλούσε με ένα πρόσωπο -και μάλιστα με εικόνα- το οποίο γνώριζε και είχε και προηγούμενη συνομιλία δια ζώσης.

Προφανώς όλο αυτό οδηγεί και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και σίγουρα είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή που πρέπει να την κάνουμε και συνεχώς να ενισχύουμε τα φίλτρα, όχι, όμως, με όρους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.

Μιλώντας για την δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη και την δολοφονία της Β. Νέστορα, δήλωσε: «Αναμένουμε από την Ελληνική Αστυνομία, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να εντοπίσει, να συλλάβει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς και με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Γιατί η δουλειά της αστυνομίας και των αρχών δεν είναι μόνο να βρούνε κάποια πρόσωπα, αλλά να διεξάγουν μία εμπεριστατωμένη έρευνα και στη συνέχεια η Δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της, όπως εκείνη πιστεύει, χωρίς παρεμβάσεις. Είναι μία τραγωδία αυτό το οποίο συνέβη, αυτή η δολοφονία.

Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη, θα ήταν άλλη μία φορά, σε συνέχεια πολλών επιθέσεων και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε δημοσιογράφους όπου θα «ξεχνιόταν» μετά από μία δύο ημέρες. Χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε και όχι με όρους εκδίκησης, αλλά με όρους επιβίωσης, να σβήσει οριστικά την όποια λογική, έστω και εξ αντανακλάσεως ή έμμεσης, δικαιολόγησης, εγώ θα πω και ηπιότερων συμπεριφορών, οι οποίες όμως είναι συμπεριφορές εγκληματικές.

Η κατάληξη είναι η δολοφονία αυτή. Η αρχή, πολλές φορές, είναι πιο ήπιες συμπεριφορές. Ένας δήθεν «αγωνιστής» φοιτητής που πάει με καδρόνι να χτυπήσει συμφοιτητή του, κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να πάει στο σπίτι κάποιου πολιτικού ή κάποιου δημοσιογράφου και να πετάξει τρικάκια, όπως «χαϊδευτικά» τα αποκαλεί ένα μέρος του πολιτικού συστήματος. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν κάποιοι άλλοι σε άλλες τραγωδίες και να ταυτίσουμε τους δολοφόνους με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Σε καμία περίπτωση.

Όμως, η συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων, πολλών κομμάτων, κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς και κάποιες φορές της κεντροαριστεράς, έριχνε λάδι στη φωτιά ή τέλος πάντων έμμεσα ή άμεσα κάποιες άλλες φορές, γιατί έχουν πάει μέχρι και μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους, υπέθαλψε τέτοιες συμπεριφορές. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Ουσιαστικό και όχι υποκριτικό.

Ένα τέλος και να είμαστε όλοι μαζί στο αυτονόητο, στην τήρηση του νόμου. Να συμφωνήσουμε ότι η κατάληψη είναι μία παράνομη πράξη, ότι κάθε παρουσία οποιουδήποτε στο σπίτι κάποιου άλλου είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταδικάζεται και οι αρχές να επιλαμβάνονται. Και το κυριότερο για να κλείσω την απάντηση όπως ξεκίνησα, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια η δικαιοσύνη και οι δολοφόνοι, όσοι τέλος πάντων εμπλέκονται σε αυτή τη δολοφονία και τις υπόλοιπες δολοφονικές επιθέσεις να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ζήτημα του να μην κρύβουμε «κάτω από το χαλί» την αλήθεια και όσα ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και θεωρώ ότι δικαιολόγησαν, εγώ θα πω κάποιες φορές ηπιότερες και κάποιες φορές όχι ηπιότερες συμπεριφορές. Και ακόμα και ο δικός μας πολιτικός χώρος τις προηγούμενες δεκαετίες φοβήθηκε να αντιμετωπίσει με θάρρος, να πάρει και το πολιτικό κόστος, όλα αυτά τα φαινόμενα. Ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Η κατάληψη είναι παράνομη πράξη.

Οτιδήποτε στρέφεται ενάντια σε ένα φοιτητή, σε ένα καθηγητή, ακόμα και να τον εμποδίζεις να μπει στο πανεπιστήμιο του, να χάσει ένα εξάμηνο, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται με την κοινή λογική και όχι με το να το δικαιολογήσουν ως μια δήθεν επαναστατική πράξη.

Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στο σημείο αυτό, βρέθηκαν να είναι θύματα μίας δολοφονικής επίθεσης επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα. Όταν το εντός εισαγωγικών «έγκλημα», το οποίο έκαναν και η Αφροδίτη Νέστορα έχασε τη μητέρα της, δολοφονήθηκε η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα, επειδή η κόρη της έκανε το «προπατορικό αμάρτημα», για κάποιους φασίστες ενός άλλου άκρου εγκληματίες, αυτό είναι εγκληματίες, να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης είναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο τραγικό από αυτό».