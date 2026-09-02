Μαρινάκης: «Λεφτά από Monopoly» οι οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της υποσχέσεις ως «λεφτά από Monopoly». Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ απέρριψε τον όρο «ακρίβεια Μητσοτάκη» ως λαϊκισμό και ζήτησε την αυστηρή εφαρμογή ελέγχων για τις αυξήσεις τιμών στα ράφια.

Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

«Θα έχουμε μειώσεις, ναι. Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεων. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμμεσα γιατί υπάρχουν έμμεσες αυξήσεις εισοδημάτων όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους» τόνισε και πρόσθεσε:

«Η φιλοσοφία των μέτρων που είναι κοντά στην οριστικοποίησή τους και από τον Πρωθυπουργό, γιατί εκείνος θα πάρει τις τελικές αποφάσεις, είναι η εξής: Καταφέραμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολέμων και κρίσεων, ενώ μειώσαμε τους φόρους, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Κάτι για το οποίο στον προϋπολογισμό όλα τα κόμματα μας κατηγορούσαν. Γιατί όλα αυτά τα κόμματα που τάζουν μέτρα, από τα έσοδα τα οποία δημιουργούνται θα τα δώσουν.

Η βασική αιτία αύξησης των εσόδων είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Μία χώρα που είχε ως προς ποσοστό του ΑΕΠ 10% στις επενδύσεις, ενώ η Ευρώπη είχε μέσο όρο 20%, το έχει πάει στο 17,5%. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι επενδύσεις κι έχουν εκτοξευθεί οι εξαγωγές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, 600.000 περίπου, έτσι το κράτος να αυξήσει τα έσοδά του και μαζί με τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, να έχει τη δυνατότητα να δώσει στον κόσμο κάποια παραπάνω λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα γίνει πλούσιος. Όμως προσέξτε: αυτά που δίνουμε εμείς κοστολογούνται. Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά τα δίνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά».

Για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλ. Τσίπρας

«Ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω, γιατί είναι ο πολιτικός, που νομίζω σίγουρα μακράν του δεύτερου, τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια, γιατί υπάρχουν και τα «ωραία» χρόνια του ’80 και μετά, είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα, όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα από τους πολίτες, όταν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα ο κύριος Τσίπρας, αν σκεφτείτε αυτά που έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές, όλα όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει περίπου για 15 – 20 δισεκατομμύρια. Τι 20, τι 30, τι 40. Δηλαδή, θέλω να πω τα δισεκατομμύρια, για τα οποία μιλάει ο κύριος Τσίπρας, που κρατάω μικρό καλάθι, αν η κοστολόγηση που διαρρέουν στους συναδέλφους σας είναι αληθής, θα γίνει και αυτή ευρώ-ευρώ, όπως κάνουμε για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε αυτή την κοστολόγηση, κάθε ομιλία του κυρίου Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι επειδή ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η αξιοπιστία είναι κάτι που χτίζεται πολύ δύσκολα και γκρεμίζεται μέσα σε μία μέρα, εν προκειμένω για τον κύριο Τσίπρα σε 4,5 χρόνια, δε νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι εξαγγελίες αυτές».

Σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

«Πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε μία «κόντρα» —εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική της κόντρας, αλλά είναι πολιτική αντιπαράθεση— με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Οικονομικών και κάποιες απαντήσεις που έπρεπε να δώσω κι εγώ για τα κόκκινα δάνεια» είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του «δεν πληρώνω». Έκανε μία πρόταση, αρχικά είπε ότι αυτό συμβαίνει στην Κύπρο και προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε μια απάντηση όπου με βάση τις επίσημες διατάξεις, τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτό αποδομήθηκε και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάνεια, αναφέρομαι και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους, εισφορές ότι είναι «κορόιδα». Εμείς προσπαθούμε και δεχόμαστε μια κριτική σωστή ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα να πάμε στο 2030 τη χώρα. Να πάει μπροστά η χώρα. Δηλαδή να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να μειώνει το χρέος όπως και προσπαθούμε και κάνουμε, να μειώνει τους φόρους, και όχι να γυρίσουμε πίσω στο 1980. Εδώ η αντιπολίτευση, αντί να μας ζητάει να τρέξουμε πιο γρήγορα, μας ζητάει στην πραγματικότητα να βάλουμε όπισθεν.

Άρα δεν έχει να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι ένα ζήτημα να πούμε ότι η αντιπολίτευση «τα λέει λάθος» για να μπούμε σε αυτή την κόντρα. Η ίδια η πραγματικότητα τα αποδομεί. Αν αυτά τα λεφτά τα οποία τάζουν υπήρχαν, θα έπρεπε δίπλα σε κάθε μέτρο πρώτον να έχουν μια σοβαρή κοστολόγηση και δεύτερον ένα αντίμετρο. Δεν το κάνουν αυτό».