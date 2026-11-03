Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα του 2019: Να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις ο Κοντονής

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις αναφορές του πρωθυπουργού στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το 2019.

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει διαφορετικά τα γεγονότα, υπενθυμίζοντας τη στάση του τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, ότι μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητούσε την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Όπως σημείωσε, ο δεύτερος γύρος πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου, ωστόσο την επόμενη ημέρα δεν ζητήθηκε η προκήρυξη εκλογών.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Βουλή παρέμεινε ανοιχτή και το νομοσχέδιο για τον νέο Ποινικό Κώδικα ψηφίστηκε στις 6 Ιουνίου 2019, ενώ η προκήρυξη των εκλογών έγινε στις 10 Ιουνίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα γιατί οι επιστημονικές εισηγήσεις για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα δεν είχαν τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατατέθηκαν λίγο πριν από τις εκλογές.

Όπως υποστήριξε, η τότε κυβέρνηση γνώριζε ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής των ευνοϊκότερων διατάξεων θα μπορούσε να ωφελήσει όσους υπάγονταν σε αυτές.

Η κριτική για τις ποινές σε σοβαρά εγκλήματα

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ψήφιση των νόμων αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και των βουλευτών, αποδίδοντας στην κυβέρνηση Τσίπρα την ευθύνη για τις αλλαγές στις ποινές συγκεκριμένων εγκλημάτων.

Ειδικότερα, την κατηγόρησε ότι ψήφισε τη μείωση των ποινών για εγκλήματα όπως ο ομαδικός βιασμός, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής εναλλακτικής ποινής αντί των ισοβίων για την ανθρωποκτονία.

Αντιπαραβάλλοντας τη νομοθεσία που θεσπίστηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε στην πρόβλεψη της ισόβιας κάθειρξης ως μοναδικής ποινής για την ανθρωποκτονία, τον ομαδικό βιασμό και τον βιασμό ανηλίκου.

Η αναφορά στον Σταύρο Κοντονή

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απευθυνθεί στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, με αφορμή τις παλαιότερες δηλώσεις του για τη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα.

Παρέθεσε, μάλιστα, δήλωση του κ. Κοντονή, στην οποία ο πρώην υπουργός είχε κάνει λόγο για «ακραίο σημείο διαπλοκής» μεταξύ της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της οικονομικής ολιγαρχίας, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας.

Ο Σταύρος Κοντονής είχε επίσης καλέσει όσους, όπως υποστήριζε, οργάνωσαν τη διαδικασία να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτονται οι ευθύνες τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού στα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι τον ενόχλησε ιδιαιτέρως, δεδομένου του γεγονότος ότι, πέραν της (μη) απάντησης του κόμματός του, αναγκάστηκε να απαντήσει και ο ίδιος, κάνοντας, όπως πάντα, το μαύρο, άσπρο.

Αξιοποιώντας, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία, ας θυμίσουμε στον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο της ΕΛΑΣ τα ακόλουθα, επειδή δεν πρόκειται για καλαμπούρι:

1. Στις 26 Μαίου του 2019, το βράδυ των Ευρωεκλογών, ο κύριος Τσίπρας δήλωνε: «Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών». Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών διεξήχθη στις 2 Ιουνίου, αλλά ο κύριος Τσίπρας την επομένη, 3 Ιουνίου του 2019, δεν ζήτησε προκήρυξη εθνικών εκλογών. Κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και κατέθεσε το νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα, τον οποίον, οι βουλευτές που του είχαν απομείνει, ψήφισαν άρον άρον στις 6 Ιουνίου 2019, ενώ εκλογές προκήρυξε στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους.

2. Επειδή είναι παλιό το κόλπο του κ. Τσίπρα να κρύβεται πίσω από «επιστημονικές εισηγήσεις», ας μας πει τι τον εμπόδιζε, επί 4,5 χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός, να φέρει αυτές τις εισηγήσεις προς συζήτηση στη Βουλή. Γιατί, αντί αυτού, τις έφερε στο «και πέντε», ενώ είχε ήδη προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών; Προφανώς γνώριζε ότι αρκούσε έστω και μια ημέρα εφαρμογής αυτού του Ποινικού Κώδικα, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση των επιεικέστερων διατάξεων όσοι θα ευεργετούνταν από αυτές.

3. Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή. Άρα το περιεχόμενο κάθε άρθρου, όπως το εισηγείται η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και το τι θα ψηφίσει ο κάθε βουλευτής συνιστούν μια διακριτή πολιτική απόφαση. Ο κ. Τσίπρας και οι βουλευτές του αποφάσισαν να ψηφίσουν να μειωθούν οι ποινές σε μια σειρά από ειδεχθή εγκλήματα, όπως ο ομαδικός βιασμός ή να προβλέψουν στην ανθρωποκτονία εναλλακτική των ισοβίων ποινή. Αντιθέτως, η κυβέρνηση της ΝΔ και οι βουλευτές της, λίγα χρόνια μετά, ψήφισαν η ανθρωποκτονία να έχει μοναδική ποινή τα ισόβια, όπως και ο ομαδικός βιασμός και ο βιασμός ανηλίκου.

Τέλος, επειδή ο κ.Τσίπρας κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, ας απευθύνει αυτό το κάλεσμα στον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή που, εκτός από τα περί λειτουργίας παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης στο τότε Μαξίμου, είχε δηλώσει: «Αποτελεί ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας, ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας και θέλω να επαναλάβω και αυτό: Ορισμένοι οι οποίοι οργάνωσαν και μεθόδευσαν αυτή τη διαδικασία, να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, γιατί όσο προσπαθούν να κρύβονται τόσο αποκαλύπτονται οι ευθύνες τους».