Μαρινάκης: Η τουρκική NAVTEX δεν έχει καμία σημασία – Αδικαιολόγητη η βιασύνη της αντιπολίτευσης για το καλώδιο

Για τις εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες του Abeille Marengo για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι «αυτή η βιασύνη που δείχνουν τα κόμματα, ενώ επισήμως και σε συζήτηση η οποία προβλήθηκε σε πανελλήνια μετάδοση, έχει δώσει ήδη απαντήσεις ο Πρωθυπουργός, είναι υπερβολική και εγώ θα έλεγα και αδικαιολόγητη».

Εξήγησε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε η κυβέρνηση, αλλά ούτε και ο Πρωθυπουργός, «πιστεύει ότι υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν διεκδικούμε εμείς το μονοπώλιο στο πατριωτικό αίσθημα, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι από κάποια κόμματα. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να μην βάζουμε ως πρώτο μας μέλημα την κομματική αντιπαράθεση και ειδικά για ζητήματα τα οποία έχουν απαντηθεί και προφανώς θα εξηγηθούν θεσμικά στο σωστό χρόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών».

«Και γιατί λέω στο σωστό χρόνο; Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα έργο εν εξελίξει. Παρόλα αυτά, επειδή με ρωτήσατε κάτι αλλά θέλω να πω και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, χθες ο Πρωθυπουργός, σε συνέχεια δηλώσεων άλλων κυβερνητικών στελεχών, εμού συμπεριλαμβανομένου, απάντησε ξεκάθαρα γι’ αυτή την ενημέρωση. Και είπε δημόσια ο ίδιος, με την ευθύνη του λόγου του, ότι η ενημέρωση αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ούτε έχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει», ανέφερε και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά αυτή είναι η επιλογή των Ελλήνων πολιτών από μια δημοκρατική διαδικασία, σε μια δημόσια συζήτηση που έχει και δίνει μια τόσο καθαρή απάντηση για κάτι το οποίο, προφανώς για να το λέει κάτι γνωρίζει, δεν το λέει στον αέρα, δεν είναι ότι δίνει μια διαρροή, το να πιστεύουν κάποιοι δημοσιεύματα ή φήμες, και μάλιστα όχι κάποιοι, κόμματα της Αντιπολίτευσης της χώρας, δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ λογικό. Το να πούνε όταν τελειώσει όλο αυτό, σε σωστό χρόνο, “θέλουμε και εμείς ενημέρωση για να ξέρουμε τι μας γίνεται”, είναι- εννοείται- δεδομένο και δεν θα μπορούσαμε να πούμε και όχι. Από αυτά τα οποία προφανώς γίνονται, στη σωστή ώρα. Αλλά το να βγαίνεις προληπτικά και να υιοθετείς φήμες, ανυπόστατες, που δεν βασίζονται πουθενά, εκτίθεσαι. Και θα σας πω γιατί εκτίθενται. Γιατί τα δεδομένα φαίνεται ότι ανατρέπουν αυτή τη λογική η οποία προέρχεται από βιασύνη».

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και για την ολοκλήρωση του έργου. Και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες εξέδωσαν άδειες. Είναι και η χθεσινή ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά είναι και αυτά τα οποία προκύπτουν. Από πού προκύπτει αυτό; Δεν προκύπτει αυτό επειδή το είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ή γράφτηκε μια ανακοίνωση στην Πειραιώς, στα γραφεία της Ν.Δ. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας του έργου. Αξίζει τον κόπο να τη βγάλετε, να τη δείξετε στον κόσμο, αυτή είναι η διαφάνεια που θέλει ο κόσμος. Επίσημη ανακοίνωση, είναι δελτίο τύπου, πού τι λέει; Ότι το πλοίο ξεκίνησε και κινείται με βάση την άδεια που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές. Αυτό λοιπόν δεν το λέει ούτε η Ν.Δ., ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ούτε ο Παύλος Μαρινάκης, ούτε εσείς».

Το λέει η ανακοίνωση η επίσημη. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο αδιαμφισβήτητο. Και δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Δεύτερον, λένε για την τουρκική NAVTEX, τη χθεσινή, η οποία δεν έχει καμία σημασία για δύο λόγους.Πρώτον, γιατί εξεδόθη μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και την κίνηση του πλοίου επί τη βάσει της ελληνικής και κυπριακής αδείας, εκ των υστέρων δηλαδή, η δε τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση αδείας. Παράλληλα, λίγη ώρα μετά, εκδώσαμε και εμείς την αντίστοιχη αντι-NAVTEX, που την ακυρώνει για να μην υπάρχει και κανένα έστω και 0,5‰ θέμα. Ποιο είναι το μείζον όμως; Και εδώ θέλω να το κρατήσετε αυτό και ο κόσμος που μας βλέπει, στον οποίο απευθυνόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό. Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν πρόκειται να ποντιστεί το καλώδιο. “Έλα μωρέ, μας κοροϊδεύουν, μας πάνε από βδομάδα σε βδομάδα”, τελικά ποντίζεται το καλώδιο. Μετά βγήκαν και είπαν “ναι, αλλά θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία”. Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο.

Ερωτηθείς για το ότι στον τουρκικό Τύπο γράφεται ότι από την Τουρκία δόθηκε άδεια, σχολίασε ότι «βγαίνει η ίδια η εταιρεία και τους διαψεύδει. Τι άλλο να πούμε; Ποια άδεια;».

Για αιτιάσεις περί κρυφών συνεννοήσεων

«Έχουμε ακούσει τα τελευταία 3,5 χρόνια τα πάντα, από το ό,τι μεταφέραμε, κάναμε πλάτες σε έναν λαθρέμπορο να μεταφέρει ξυλόλιο σε ένα τραγικό δυστύχημα, μέχρι το ότι έχουμε σχέση με βιαστές, μέχρι το οτιδήποτε. Το ότι μεταφέρει ο καθένας ό,τι μεταφέρει, για μένα δεν έχει καμία αξία. Εγώ αυτά τα οποία λέω, τα λέω με βάση την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, βασίζομαι σε επίσημα κείμενα της εταιρείας και των ανθρώπων οι οποίοι συνδράμουν, των παραγόντων που συνδράμουν σε ένα τόσο σημαντικό ενεργειακό έργο και όλα αυτά τα οποία λέμε στο τέλος της ημέρας μας δικαιώνουν με βάση τις αποφάσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις των χωρών. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, του GSI, αναφέρομαι και σε άλλα ζητήματα. Θυμάστε τι έγινε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες με το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις αντιδράσεις που είχαμε από την Ευρώπη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από άλλα κράτη όπως η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν και τι έγινε στην πραγματικότητα», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Για το αν θα έπρεπε η Ευρώπη να αντιδράσει

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε: Μα η Ευρώπη τι εννοείτε να αντιδράσει; Η Ευρώπη συνδράμει στο έργο, είναι παρούσα στο έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Είναι τρία ευρωπαϊκά κράτη: η Ελλάδα και η Κύπρος και η Γαλλία και στη συνέχεια ο στόχος είναι το έργο να πάει στο Ισραήλ, ένα έργο το οποίο συζητείται και σχεδιάζεται πάνω από 10 χρόνια. Η χρηματοδότησή του άρχισε να εγκρίνεται από το 2022 και μετά. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την Ευρώπη, πάνω από 600 εκατ. ευρώ. Η Ευρώπη είναι παρούσα. Και η ίδια η Ευρώπη, και οιεταιρείες του έργου και η εταιρεία του πλοίου και συνολικά όσοι εμπλέκονται στο έργο, αναγνωρίζουν επίσημα και εγγράφως ότι το πλοίο αυτό κινείται στην περιοχή, μάλιστα, που κάποιοι αναφέρονται στο παράνομο και τουρκολιβυκόμνημόνιο, με ελληνική και κυπριακή άδεια. Βάζετε, λοιπόν, δίπλα αυτά κάποια δημοσιεύματα που λένε κάτι, ενδεχομένως για εσωτερική διαχείριση (στην Τουρκία) και τα πραγματικά δεδομένα. Και το κυριότερο ποιο είναι; Ότι το έργο προχωράει, το πλοίο προχωράει και τελικά τελειώνει και αυτή η προπαγάνδα «σιγά μην γίνει».

Για το αν μπορεί να «γκριζαριστεί» η περιοχή με το συγκεκριμένο έργο, όπως καταγγέλλουν Ανδρουλάκης και Τσίπρας

«Με αυτά που σας είπα μέχρι τώρα. Ότι τελικά, με την πορεία και την εκτέλεση αυτού του έργου, ένα πλοίο, γαλλικό κιόλας, κινείται στην περιοχή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο κατέρριψε και με έναν χάρτη και με την επιχειρηματολογία του, εκτός όλων των άλλων που έχει πει μέχρι τώρα η Ελλάδα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στον ΟΗΕ. Κινείται, λοιπόν, το πλοίο αυτό τελικά με ελληνική και κυπριακή άδεια. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, ούτε εξέδωσε κάποια άδεια η Τουρκία. Η απάντηση πάντοτε δίνεται στην πράξη, σε όποια περίεργη, ανυπόστατη, ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο θεωρία», συμπλήρωσε.

Για το αν αντιδράσει η Τουρκία στο πεδίο και πώς έχουν τα πράγματα

«Είναι ήρεμα και θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα. Είναι λυπηρό ότι μπορεί ενδεχομένως και κάποιοι να επενδύουν σε κάτι αντίθετο. Δεν θέλω να χρεώσω προθέσεις. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υποχωρεί, διεκδικεί, κερδίζει στην πράξη, όπως φαίνεται, σε δύσκολα projects και δύσκολες υποθέσεις, όπως αυτή, που έχουν μια συνθετότητα, εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως και πιο οχυρωμένη και ισχυρή από ποτέ. Γιατί είναι προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο. Αλλά εγώ ούτε θέλω να κινδυνολογήσω, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο. Όπως βλέπετε, δικαιώνονται οι θέσεις μας με τις σωστές κινήσεις που κάνουμε και προχωράμε παρακάτω», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα, ερωτηθείς για την περίπτωση που στείλουν πλοία, ανέφερε ότι «αυτό έχει απαντηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και το ξαναλέω, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία κινδυνολογίας. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, γνωρίζουν και έχουν τη σχετική αρμοδιότητα ότι η Ελλάδα και ο κόσμος αυτό πρέπει να το ξέρει, είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

Για το ποιοι είναι οι «πατριώτες της φακής» στους οποίους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός

«Δυστυχώς δεν είναι λίγοι. Εγώ είπα κάτι στην αρχή της συνέντευξής μου και το επαναλαμβάνω. Είναι και μια πάγια θέση του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουμε, περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες, είτε στο πολιτικό σύστημα είτε γενικά. Όλοι αγαπάμε το ίδιο την πατρίδα μας. Ο καθένας το εκδηλώνει με τον δικό του τρόπο. Το ότι έχουμε διαφορετικές πολιτικές θέσεις ή προσεγγίσεις σε θέματα, ακόμα και εξωτερικής πολιτικής, αρκεί να μην προσπαθούμε να επιτεθούμε στη χώρα μας, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Αλλά κάποιοι προσπαθούν στο όνομα των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, επί τη ευκαιρία ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, να δημιουργούν θέματα από το πουθενά, για να επιβιώσουν πολιτικά. Και νομίζω ότι μπορεί η Κυβέρνηση αυτή να έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, να έχει δεχθεί κριτική, πολλές φορές δίκαιη κριτική για λάθη που πρέπει να διορθώσει, και τα διορθώνει, έχοντας κάνει παράλληλα και πολλά και σημαντικά αυτά τα επτά και κάτι παραπάνω χρόνια. Η κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση αυτή, και μάλιστα όχι η κριτική η καλοπροαίρετη, όχι η κριτική η πολιτική, πολλές φορές μια κριτική που ξεφεύγει των ορίων, δεν πατάει στην πραγματικότητα. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης, έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η Κυβέρνηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, είναι η Κυβέρνηση της ΑΟΖ με την Ιταλία, είναι η Κυβέρνηση που μεγάλωσε τη χώρα, την επέκτεινε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, είναι η Κυβέρνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τεράστιας σημασίας πρωτοβουλία και κίνηση, γιατί εκεί κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Είναι η κυβέρνηση των Rafale, των Belharra, των F-16 και F-35, που ήμασταν εκτός και τώρα όλα αυτά προχωράνε. Είναι η Κυβέρνηση των διμερών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, με την Ινδία, με τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ, που συνεχίζεται από τα προηγούμενα χρόνια, η οποία υπηρετεί μια πάγια εθνική γραμμή και στα ζητήματα με τις γείτονες χώρες. Εγώ δεν μειώνω τον πατριωτισμό, ούτε την προσφορά κανενός προγενέστερου πρωθυπουργού και καμίας κυβέρνησης, αλλά οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους», είπε.

Για το αν «πατηθεί το κουμπί» για τα 12 ναυτικά μίλια σαν απάντηση στη «γαλάζια πατρίδα»

«Απάντησε χθες και για τα δύο ο Πρωθυπουργός. (Για τη γαλάζια πατρίδα) Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα γίνει, όπως είπε, αν γίνει -ο Πρωθυπουργός- αν γίνει θα είναι μια κακή εξέλιξη και μια αρνητική εξέλιξη, θα αντιδράσουμε. Με το τι θα γίνει και ποιος θα είναι ο τρόπος αντίδρασης, επιτρέψτε μου να μείνω σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. (Για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια) Είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμά μας, το οποίο θα το ασκήσουμε, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών, στο σωστό χρόνο. Δεν μπορώ, λοιπόν, να πω κάτι παραπάνω. Μένω σε όσα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός», γνωστοποίησε.

Για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές

Σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών διευκρίνισε:

Νομίζω ότι, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από την ίδια την πολιτική πραγματικότητα του τόπου, η μόνη ρεαλιστική αυτή τη στιγμή εναλλακτική -ο κόσμος θα αποφασίσει, οι πολίτες, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία- είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν το λέω επειδή ανήκω από μικρός στη Νέα Δημοκρατία, ούτε είναι κάποια αλαζονική διεκδίκηση. Το λέω γιατί είναι αυτή τη στιγμή η μόνη πρόταση διακυβέρνησης, η οποία πρώτον είναι κοστολογημένη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα πάμε σε εκλογές και θα μιλήσουμε για τα προγράμματά μας, αλλά και είναι η μόνη η οποία βγάζει νόημα. Όταν κάποιος ο οποίος είναι ήδη κάποια χρόνια στη διακυβέρνηση, έχει κάνει πολλά σημαντικά, έχει κάνει και αυτά τα οποία πρέπει να διορθώσει και διορθώνει, όπως είμαστε εμείς, βρίσκεται μετά από τόσα χρόνια με μια σημαντική διαφορά, διψήφια πάντοτε από το όποιο δεύτερο κόμμα, κάπου στο 30-31% σε εκτίμηση ψήφου και προσπαθεί να πείσει τους πολίτες και είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα αποφασίσουν, ότι θα πάει σε ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, βγάζει νόημα, έχει αρχή, μέση και τέλος. Όταν κάποιος θεωρεί ότι θα πάει από το 14 στο 30 ή από τρίτος πρώτος και δεν απαντάει στα επίδικα των εκλογικών συνεργασιών, νομίζω ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει δεν οδηγεί πουθενά. Άρα, ένα επιπλέον πλεονέκτημα της δικής μας πρότασης διακυβέρνησης είναι ότι είναι ρεαλιστική. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός.

«Πρέπει τελικά να κάνουμε και τη συζήτηση γιατί αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και η απάντηση είναι γιατί θεωρώ ότι με βάση τις θέσεις που έχουν πάρει όλα αυτά τα υπόλοιπα κόμματα σε κρίσιμα ζητήματα, φαίνεται ότι δεν θα μπορεί εύκολα να βγει άκρη. Αλλά θα σας πω και κάτι. Λέτε πολύ σωστά, το είπανε και χθες στον Πρωθυπουργό, με έχουν ρωτήσει και εμένα πάρα πολλές φορές: Ωραία, εσείς θέλετε αυτοδυναμία, μπορεί και να την πετύχετε. (Και Τρίτη θητεία. Γιατί; ) Γιατί θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά. Για μένα δεν είναι θέμα πρώτης, δεύτερης, τρίτης θητείας. Είναι θέμα απόφασης των πολιτών προς τα πού θα κινηθούμε. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Και η απάντηση είναι, γιατί θεωρώ, ότι κάνουμε κάτι, το οποίο είναι κόντρα σε αυτό το οποίο ζήσαμε τα περισσότερα χρόνια της Μεταπολίτευσης, από το ’80 ιδίως και μετά, από τότε που ξεκίνησε, από τη λογική του ΠΑΣΟΚ. Εμείς τι κάνουμε; Από το ’80 και μετά πολλές κυβερνήσεις δίνανε παραπάνω από όσα άντεχε η χώρα, με αποτέλεσμα αυτό τον λογαριασμό να τον πληρώσουνε κυρίως οι νεότερες γενιές, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι εργαζόμενοι, οι πολίτες αυτής της χώρας. Εμείς τι κάνουμε; Ενώ δημιουργούμε δουλειές, ενώ αυξάνουμε όσο παραπάνω μπορούμε τους μισθούς για να αντιμετωπιστεί και αυτή η πρωτοφανής ακρίβεια, μειώνουμε το χρέος της χώρας. Άρα δεν κάνουμε πολιτική με δανεικά, άρα δεν υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές. Τα υπόλοιπα κόμματα, περισσότερο ή λιγότερο, με διαφορετική ρητορική, υιοθετούν την αποτυχημένη αυτή συνταγή. Τώρα, «εάν δεν αυτοδυναμία» –γιατί αυτό είναι το ερώτημα– η απάντηση θα μπορούσε να είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ποιο ΠΑΣΟΚ; Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είχε μια θεσμική σοβαρότητα όπως ήταν επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου, της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ψηφίζει ούτε για τα socialmedia και τους κανόνες που πάμε να βάλουμε για τα παιδιά, πρωτίστως για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τους γονείς, όταν δεν ακούει πάνω από το 80% των ανθρώπων που έχουν παιδιά και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ζούνε σε αυτή τη χώρα, των Ελλήνων που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με μία πολύ μεγάλη αγωνία και δεν είναι μόνο ελληνική αυτή η αγωνία. Όταν συμπορεύεται με την πιο χυδαία προσπάθεια εργαλειοποίησης ενός τραγικού δυστυχήματος, που η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει, και αναφέρομαι στα Τέμπη. Όταν συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή όταν παίρνει απόφαση συνεδρίου και αποκλείει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Λες και εμείς ζητήσαμε τέτοια συγκυβέρνηση. Αλλά δεν αποκλείει ούτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από συγκυβέρνηση, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε τον κύριο Βαρουφάκη, κανέναν.

Για το ενδεχόμενος συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

«Δεν είπαμε ότι τους θέλουμε. Είπαμε ότι επειδή στη Δημοκρατία τις απαντήσεις τις δίνουν οι πολίτες με τις εκλογές, εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, θα πρέπει ο τόπος να έχει κυβέρνηση. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο τραπέζι, με βάση την ιστορία του και τις παρά τις τεράστιες διαφορές που έχουμε πολιτικά, τη θεσμική σοβαρότητα που έχει δείξει για τα μεγάλα, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη,έχει κάνει όσα είπα πριν από λίγο», πρόσθεσε.

Για την έντονη κριτική που ασκείται στην Κυβέρνηση για τα ζητήματα διαφθοράς

Αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτό το οποίο γίνεται, είναι «κανόνες για όλους». Και ενώ προσπαθεί, με επιμονή, η αντιπολίτευση να χρεώσει αυτές τις εξελίξεις στην Κυβέρνηση, εγώ θεωρώ ότι οι εξελίξεις αυτές πρέπει να πιστωθούν συνολικά στην ελληνική πολιτεία, στην Κυβέρνηση, στις αρχές. Γιατί; Τι λένε; Ποια είναι τα επιχειρήματά τους; Πρώτον: «Α, πάρα πολλές εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώνονται, άρα πολλή διαφθορά στην Ελλάδα, άρα φταίει η Κυβέρνηση που είναι διεφθαρμένη». Η μία μετά την άλλη. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα επιχειρήματά τους; Το πρώτο είναι ότι «αφού εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είστε και εσείς διεφθαρμένοι που τις εξαρθρώνετε». Αυτό με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα γελοίο επιχείρημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εγκληματούν, παρανομούν –θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη η συμμετοχή τους ή η ενοχή τους και τα σχετικά, δεν είμαστε εμείς δικαστές– φαντάζομαι μέχρι το 2019, 2020 δεν ακολουθούσαν μία πορεία μεταξύ του σπιτιού τους, της δουλειάς τους, άντε και του κατηχητικού ή της εκκλησίας. Η εγκληματικότητα δεν γεννήθηκε το 2019 και το 2020. Τι άλλαξε; Έγιναν εκλογές, εξελέγη μία κυβέρνηση και ειδικά από το ’23 και μετά που αφήσαμε πίσω μας και την πανδημία, οργάνωσε διαφορετικά όλες αυτές τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης. Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών που πήραμε ήταν και η ΔΑΟΕ, που εδώ και 2 χρόνια έχει εξαρθρώσει ήδη 262 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Άρα, οι εγκληματίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τι έχει αλλάξει; Έχει υπάρξει, έχει εκλεγεί μία κυβέρνηση που δημιούργησε τις συνθήκες, απέκτησε την πολιτική βούληση, έδωσε τις σχετικές εντολές και οδηγίες και πλέον εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, αυτό που λέμε «τα μεγάλα ψάρια». Ένα. Δύο: άλλαξε το νομικό καθεστώς η Κυβέρνηση αυτή. Να θυμίσω, παράδειγμα, λέμε για την εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε πολιτικά και οι βουλευτές που τον ψήφισαν τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να της μειώσει την ποινή. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να επαναφέρει τις ποινές στο αυστηρότερο και κάποιες να τις αυστηροποιήσει και παραπάνω. Πολιτική επιλογή είναι και αυτή, όπως και ο τρόπος έκθεσης της ποινής που εμείς τον αυστηροποιήσαμε. Τρίτο, ΑΑΔΕ. Κατηγορούν την ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει εκτοξευθεί ως προς τον τρόπο που λειτουργεί, τους διασταυρωτικούς ελέγχους που κάνει. Και εξ’ αυτών των επιχειρήσεων που κάνει και η ΔΑΟΕ και η ΑΑΔΕ και το Εσωτερικών Υποθέσεων και όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του κράτους, το κράτος έχει πλέον παραπάνω έσοδα, τα οποία τα έχανε από αυτή τη μορφή παραβατικότητας που μέρος αυτής ήταν και το οικονομικό έγκλημα. Και τα χρήματα αυτά επιστρέφουν, ελπίζουμε να γίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, στον κόσμο. Άρα αυτό καταλήγει, θα σας πω γιατί το λέω. Η εγκληματική οργάνωση, ένα σύνολο «αχυρανθρώπων», βασικά όχι «αχυράνθρωποι» μόνο, και αυτοί που τους βάζουν. Η οποία θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη, ποιος είναι αθώος, ποιος είναι ένοχος. Τα λέω ξανά και ξανά γιατί χορτάσαμε από τηλεδικαστήρια σε αυτή τη χώρα. Αλλά πάντοτε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αυτοί οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν, ζημίωναν το κράτος με πολλά εκατομμύρια, δεκάδες και κάποιες φορές εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία πλέον το κράτος τα βρίσκει και τα επιστρέφει. Πώς; Με αφορολόγητο στους νέους, αφορολόγητο στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους συνολικά, με έναν 30άρη, μέχρι 30 ετών να είχε φόρο 29% και τώρα να έχει 9%, οι συνταξιούχοι να παίρνουν έστω και αυτά τα 400 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τονχρόνο και ο στόχος είναι να πάρουν όσα παραπάνω τα επόμενα χρόνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι να βλέπουν έστω και αυτές τις αυξήσεις μετά από χρόνια και τα 500 ευρώ μικτά από το 2027, να παίρνουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας και οι εκπαιδευτικοί μας δύο ενοίκια πίσω κάθε χρόνο, όπως και το 80% των ενοικιαστών, να έχουμε λιγότερο φόρο στις επιχειρήσεις. Εγώ δεν λέω ότι το 22% είναι λίγο, αλλά είναι λιγότερο από το 28%. Να μειώνουμε την προκαταβολή φόρου.Τα λεφτά, τα οποία δίνουμε πίσω στον κόσμο και πρέπει να δώσουμε και παραπάνω, δεν το λέω για να πω κοιτάτε τι πολλά δίνουμε, δεν φυτρώνουν από κάπου. Προέρχονται από δύο επιτυχείς πολιτικές. Η μία είναι οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και η δημιουργία θέσεων εργασίας, άρα ανάπτυξη της οικονομίας και η δεύτερη είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Για τις κατηγορίες του Αλ. Τσίπρα περί διαφθοράς της Κυβέρνησης και ενδεχόμενο ειδικών δικαστηρίων

Ο κύριος Τσίπρας είναι ο παλαιότερος αρχηγός του εν ενεργεία πολιτικού συστήματος. Έχει υπάρξει αρχηγός της αντιπολίτευσης, Πρωθυπουργός, ξανά αρχηγός της αντιπολίτευσης, εκρίθη από τους πολίτες ξανά και ξανά. Οι πολιτικές και οι πολιτικοί κρίνονται από τις εκλογικές διαδικασίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όταν ήταν Πρωθυπουργός, έκανε στη Δικαιοσύνη ό,τι έκανε, σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο δικός του Υπουργός Δικαιοσύνης και όχι μόνο. Έχει δύο Υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από το Ειδικό Δικαστήριο και όχι για μια παράβαση του ΚΟΚ, που δεν την υποτιμώ, έχει τη σημασία της και αυτή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η παράβαση καθήκοντος δεν είναι και κάτι το οποίο περιποιεί τιμή για μια Κυβέρνηση. Η Δικαιοσύνη έκρινε τους ανθρώπους αυτούς και θεωρώ ότι ό,τι έκαναν δεν το έκαναν μόνοι τους, γιατί έχουμε μάθει να «πετάμε τη λάσπη» σε έναν Υπουργό είτε για ένα νόμο είτε για μια καταδίκη, ειδικά όταν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, όταν μιλάμε ότι ένας Υπουργός, ο νόμος Παππά που λέμε για παράδειγμα, δεν είναι νόμος Παππά, είναι νόμος Τσίπρα. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι νόμος Τσίπρα. Άρα θεωρώ, ότι δεν κάνει καλά ο κύριος Τσίπρας, όπως έχω πει και άλλες φορές, που βγάζει το «ηθικόμετρο». Όπως είπα πριν, ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότεροι και λιγότεροι πατριώτες, δεν θεωρώ ότι η δικιά μας δουλειά είναι να βγάζουμε το «ηθικόμετρο» και να λέμε αυτός είναι ηθικός, ο άλλος είναι ανήθικος, ο παράλλος δεν είναι. Αλλά όταν επιτίθεται ο κύριος Τσίπρας, εμείς θα απαντάμε και θα απαντάμε με την πραγματικότητα, τον Ποινικό Κώδικα, τα παραυπουργεία Δικαιοσύνης και όλα τα σχετικά. Όπως και να έχει, όλοι μας κρινόμαστε πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα Κράτους Δικαίου και ελευθερίας του Τύπου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Κομισιόν, που δεν είναι ούτε ο τομέας Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της ΕΛ.Α.Σ, ούτε του ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζει πρόοδο στην Ελλάδα. Λέει ότι 15 κράτη της Ευρώπης έχουν παραπάνω συστάσεις από εμάς. Εγώ δεν λέω,ότι δεν υπάρχουν ακόμα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε, να έρθουμε να τα συζητήσουμε, αλλά το να λέει τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός, ότι θέλει να κλείσει στη φυλακή τον όποιον πολιτικό του αντίπαλο και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι τον πάει κάπου, τον πάει παραπέρα. Ίσως είναι αποτέλεσμα της δημοσκοπικής εικόνας. Εμείς δεν θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία, αλλά όταν προκαλούμαστε θα απαντάμε με δεδομένα.

Αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ξεκινάω από το τέλος του ερωτήματός σας, όπως έχει αποδείξει η Κυβέρνηση, δεν αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη. Όσο διαρκεί μια κρίση, τόσο εμείς θα είμαστε εδώ. Τώρα το ποια θα είναι τα μέτρα και πότε και πώς θα παραταθούν, αυτό είναι απόφαση που θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών. Θα έχουμε, φαντάζομαι, τις σχετικές ανακοινώσεις στον σωστό χρόνο, όπως είχαμε μέχρι τώρα.

Αν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η επιδότηση στη βενζίνη

Η απάντηση είναι ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσο υπάρχει ανάγκη. Τώρα, τα ακριβή μέτρα, τα μέτρα δηλαδή με λεπτομέρεια, δεν μπορώ να τα προεξοφλήσω ούτε να τα ανακοινώσω, γιατί δεν είναι αυτή η σωστή θέση και η σωστή στάση. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να μην αφήνουμε την κοινωνία χωρίς το μεγαλύτερο δυνατό δίχτυ προστασίας. Αυτό που περιγράψατε, ισχύει και ισχύει δυστυχώς και στην Ελλάδα, ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Βιώνουμε την πιο επίμονη, την πιο μεγάλη πληθωριστική κρίση. Σε συνέχεια όσων ζήσαμε μετά την πανδημία, τη μεγάλη πληθωριστική κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα επιδεινώθηκε προφανώς τώρα με τη Μέση Ανατολή. Όταν έχεις μια μεγάλη κρίση, η λύση δεν είναι να λαϊκίζεις και να τάζεις λεφτά τα οποία δεν μπορείς να βρεις, όπως κάνουν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Η λύση είναι να δίνεις όσα παραπάνω μπορείς από την πολιτική που είπαμε πριν, δηλαδή της αύξησης των εσόδων. Εμείς τι έχουμε καταφέρει; Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να εξαφανίσουμε το πρόβλημα, δεν είμαστε μάγοι. Άμα ψάχνει ο κόσμος για μάγους, δεν θα τους βρει. Θεωρώ οι μάγοι μας κατέστρεψαν τα προηγούμενα χρόνια, ασχέτως κομμάτων. Επειδή είμαι και από τους νεότερους του πολιτικού συστήματος, χορτάσαμε από μάγους παντού. Αυτούς οι οποίοι βγαίναν στα μπαλκόνια, τάζαν στους πάντες τα πάντα και στο τέλος βρέθηκαν 700.000 νέοι άνθρωποι εκτός Ελλάδος και όσοι μείναμε πίσω βλέπαμε τον ένα φόρο μετά τον άλλο. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε; Ενώ μειώνουμε αυτούς τους φόρους όσο πιο γρήγορα μπορούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος ζητάει πιο γρήγορα, αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα, πάλι όσο πιο γρήγορα μπορούμε, χωρίς υπερφορολόγηση και δίνουμε πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω. Ναι, δεν αρκούν, το καταλαβαίνω. Αλλά το να βγούμε και να πούμε «θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο», δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα.

Για την ημερομηνία των εκλογών

Είπε ο Πρωθυπουργός όχι 2 Μαΐου που είναι το Πάσχα. Δεν γνωρίζω ημερομηνία εκλογών. Αντιλαμβάνεστε, ότι μια μέρα μετά δεν θα ήξερα κάτι παραπάνω από εκείνον που αποφασίζει. Αλλά, να πιστώσουμε, θα έπρεπε πλέον να ήταν αυτονόητο, αλλά δεν συνέβαινε ότι για άλλη μια φορά, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, τηρεί τον λόγο του και σε αυτό το θέμα, εξαντλείται η τετραετία. Σκεφτείτε, εν μέσω μιας τόσο μεγάλης ενεργειακής κρίσης, να είχε ακούσει τις εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές και τώρα να είχαμε και εκλογές και την όποια αβεβαιότητα προκαλεί σε μια κρίση εννοώ αυτή η διαδικασία πριν την ώρα της. Και αυτό είναι κάτι νομίζω που πρέπει να προσμετρηθεί.