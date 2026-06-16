Μαρινάκης για Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις εκλογές

«Ήταν μια νομοθέτηση, η οποία άργησε 28 χρόνια και αυτά τα 28 χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα λειτουργούσαν σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας.

Δηλαδή κάθε χρόνο ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός ή υφυπουργός για τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έπρεπε να παρατείνει αυτή την προσωρινή λειτουργία, άρα την «ομηρία» στην οποία βρίσκονταν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργοδότες» είπε για τον νόμο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, σημείωσε σε συνέντευξή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Οι θέσεις εργασίας αυτές παρατείνονταν στην πραγματικότητα ανά χρόνο και το κυριότερο, δεν διαχωριζόταν «η ήρα από το στάρι», δηλαδή τα νόμιμα κανάλια, τα κανάλια τα οποία πλήρωναν στην ώρα τους τους εργαζόμενους, επένδυαν στην ποιότητα του περιεχομένου τους, προσλάμβαναν περισσότερους, τηρούσαν τον νόμο, με εκείνα τα οποία έκαναν κατάχρηση του νόμου ή πολλές φορές δεν τηρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις».

Για τη μετάβαση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας σε HD ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ικανοποιήθηκε ένα αίτημα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να καλύψει το κράτος για τα επόμενα 3 χρόνια τη μετάβασή τους σε σήμα υψηλής ευκρίνειας, το γνωστό σε όλους High Definition.

Για την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές και κάνει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα και των διαφόρων διασπάσεων που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ».

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κ. Τσίπρας όχι σε μία μέρα ή σε λίγες ώρες, αλλά σε 4 ολόκληρα χρόνια και μετά και από δύο εντολές που του έδωσαν οι πολίτες το 2015, πρόλαβε και έβαλε 30 καινούργιους φόρους ή αύξησε, τέλος πάντων, ή επέβαλε 30 φόρους, αποφυλάκισε όλο το βαρύ έγκλημα με τους ποινικούς κώδικες και τους νόμους που ψήφισε, έφερε την Ελλάδα να είναι 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης και έκανε τα αντίθετα σε όλα τα επίπεδα, από την πολιτική προστασία μέχρι την υγεία και από την παιδεία μέχρι την οικονομία, από αυτά τα οποία είχε τάξει προεκλογικά. Αυτά λοιπόν είναι 4 χρόνια. Το αν πιστεύει ο Τσίπρας ότι σε λίγες ώρες σβήνονται όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες» συμπλήρωσε.

Για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση σχετικά με τον δημοσιονομικό χώρο ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης είναι ψευδές. «’Αλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα, άλλο πράγμα οι φορολογικοί συντελεστές. Στην πραγματικότητα, τα παραπάνω φορολογικά έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευρύτερα την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό δαπανών, αυτό έχει να κάνει όχι με τα παραπάνω έσοδα, αλλά με το πλεόνασμα. Μέρος του πλεονάσματος ως προς το ανώτατό του με βάση τις οροφές δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστρέφεται πίσω στον κόσμο με φοροελαφρύνσεις και στοχευμένα μόνιμα μέτρα» ανέφερε.

«Τώρα ως προς τον 13ο μισθό επί της αρχής όλοι όσοι υπηρετούμε από οποιοδήποτε αξίωμα είμαστε θετικοί σε οποιοδήποτε μέτρο ανακουφίζει την κοινωνία. Δεν υπάρχει πολιτικός από κανένα κόμμα που να μη θέλει να ψηφίζει μέτρα που βοηθάνε τον κόσμο. Εδώ όμως τίθεται θέμα προτεραιοποίησης. Όταν έχεις έναν συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, έχεις να δώσεις 1 δισ. το 2027, μπορεί και παραπάνω μακάρι, ο 13ος μισθός, για να συνεννοηθούμε, όλος, ολόκληρος κοστίζει 2.5 δισ. Έστω λοιπόν ότι έχουμε 2,5 δισ., που δεν έχουμε 2,5 δισ. να δώσουμε, εμείς προτιμούμε αυτά τα 2,5 δισ. να πάνε σε όσο το δυνατόν περισσότερους, που το ξαναλέω δεν θα είναι 2,5, μπορεί να είναι 1 άντε και παραπάνω, δηλαδή και στους ελεύθερους επαγγελματίες με φοροελαφρύνσεις και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στους δημοσίους υπαλλήλους που έχουμε δώσει κάποιες αυξήσεις και θα δώσουμε και άλλες και όχι μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους» συμπλήρωσε.

Τέλος για το ζήτημα της ακρίβειας είπε ότι είναι μια μάχη καθημερινή, δύσκολη μάχη, τη βιώνουν οι πολίτες με τον πιο δύσκολο τρόπο. «Κανείς δεν μπορεί να πει ότι κερδήθηκε αυτή η μάχη» τόνισε.

«Όποιος ισχυρίζεται από οποιοδήποτε κόμμα ότι μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να εξαφανίσει ή να μειώσει ως διά μαγείας την ακρίβεια, απλά κοροϊδεύει τον κόσμο. Με δυο τρόπους μόνο αντιμετωπίζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την ακρίβεια. Ο πρώτος είναι να αυξάνεις τα εισοδήματα με μόνιμα μέτρα, άρα οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών, όπου και όσο γίνεται και ο δεύτερος τρόπος είναι με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και πρόστιμα, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι στο όνομα μιας αντικειμενικής κρίσης, εισαγόμενης κρίσης, αισχροκερδούν να ξέρουν ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ αυστηρές και σκληρές συνέπειες» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.