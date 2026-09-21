Μαρινάκης για Τουρκία: Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

Σε ερώτηση για τις απειλές από την τουρκική πλευρά, με αφορμή και τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι «η ισχύς μας είναι γνωστή», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται με γνώμονα την ενίσχυση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη επτά χρόνια ότι κάθε μας κίνηση υπαγορεύεται από έναν μόνο στόχο: την ενδυνάμωση της χώρας και την προστασία διαχρονικών εθνικών συμφερόντων, χωρίς καμία υπόνοια υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η χώρα «συνεχίζει και δυναμώνει» και υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα «με σεβασμό πάντα στο Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο με την Τουρκία, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση.

«Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται υποχώρηση ή αφέλεια», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε, επίσης, «ανιστόρητες» τις σχετικές διατυπώσεις της τουρκικής πλευράς, ενώ αναφέρθηκε και στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας, σημειώνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «απαντούν στο πεδίο».

Η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, συνδέει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό τον δρόμο του διαλόγου και της διπλωματίας.