Μαρινάκης για τα σενάρια απουσίας Καραμανλή από το συνέδριο ΝΔ: «Ο καθένας κάνει τις επιλογές του»

«Ο καθένας κάνει τις επιλογές του», ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή να απουσιάζει από το συνέδριο της ΝΔ την προσεχή Παρασκευή (15/06).

«Δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα, τέτοιο ρόλο για να κρίνω τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη ή τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως σεβαστή, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μεμονωμένα θα την αξιολογήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, Δευτέρα.

Αναφερόμενος γενικά στο 16ο συνέδριο της «γαλάζιας» παράταξης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «οφείλουμε να δώσουμε το «παρών» για κάθε μέλος της παράταξης αυτής, όχι μόνο για το 2026, αλλά και για όλα αυτά τα χρόνια, για όλους εκείνους που ανώνυμα και ανιδιοτελώς έδωσαν μάχες για τα πιστεύω τους, για τις ιδέες του κόμματος που ανήκουμε, γιατί αναφέρομαι στο κόμμα που ανήκω και εγώ από μικρό παιδί».

Τόνισε δε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει έναν απολογισμό και των πεπραγμένων της κυβέρνησης, «γιατί μιλάμε για μια παράταξη που εδώ και σχεδόν επτά χρόνια βρίσκεται στη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και ποια είναι τα επόμενα βήματα για τα επόμενα χρόνια ενόψει και των βουλευτικών εκλογών του 2027».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία, ο απολογισμός και ο προγραμματισμός και ο σεβασμός στον αγώνα των ανθρώπων που, το ξαναλέω, ανώνυμα τις περισσότερες φορές και ανιδιοτελώς προσέφεραν και προσφέρουν σε αυτή την παράταξη. Για εκείνους θα πάμε στο Συνέδριο και ο πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι, και για κανέναν άλλον», κατέληξε.