Μαρινάκης για τα 52 χρόνια ΝΔ: Αφιερωμένη η ημέρα σε αυτούς που έγραψαν τις σελίδες της ιστορίας αυτής της παράταξης

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας ανάρτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στις αρχές που, όπως σημείωσε, καθόρισαν την πορεία της παράταξης όσο και στους ανθρώπους που τη στήριξαν διαχρονικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώθηκε από ιδέες αλλά και από πρόσωπα, αφιερώνοντας τη σημερινή επέτειο στα μέλη και στους ψηφοφόρους της.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Ιδέες, αλλά και πρόσωπα. Αυτά τα δύο διαμόρφωσαν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια, κάθε κρίσιμη απόφαση, κάθε εθνική επιλογή, κάθε μεγάλο έργο, υπαγορεύτηκε από τον πατριωτισμό, την ευθύνη, την πίστη στη Δημοκρατία, την ελευθερία και την πρόοδο. Όλα αυτά, όμως, έγιναν πράξη από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτές τις αρχές και αξίες και που δούλεψαν σκληρά για να τις υλοποιήσουν.

Σήμερα, λοιπόν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία γιορτάζουν οι άνθρωποί της. Από αυτούς που παρέμειναν πάντα πιστοί στην παράταξη στα πιο δύσκολα χρόνια μέχρι εκείνους με τους οποίους συμπορευτήκαμε στην πορεία των ετών.

Η σημερινή επέτειος είναι αφιερωμένη σε κάθε Νεοδημοκράτισσα και κάθε Νεοδημοκράτη. Σε εκείνους που έγραψαν τις σελίδες της ιστορίας αυτής της παράταξης. Σε εκείνους που αποτελούν την έμπνευση και το κίνητρο για να σηκώνουμε καθημερινά την Ελλάδα ψηλότερα στο πλευρό του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χρόνια πολλά, Νέα Δημοκρατία!»