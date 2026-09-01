Μαρινάκης για Σαμαρά: Θλίβομαι για όσα είπε, δεν υπάρχει μέτωπο εναντίον του

Στις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για το ζήτημα που προέκυψε με την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega. Τόνισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης «δεν υπάρχει μέτωπο» απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και εξέφρασε τη θλίψη του για όσα ειπώθηκαν.

«Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη ΝΔ, έχω υπάρξει ενεργό μέλος της Νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «μία ανάρτηση στη συνέχεια εντός δημοσιεύματος που λέει ότι μία εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο φύλο».

«Τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για «μία αστοχία μίας εταιρείας, η οποία εφάρμοσε έναν κανόνα ISO και αποκαταστάθηκε με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με woke ατζέντα αυτή η εταιρεία, ούτε ο σκοπός».

«Όλα όσα περιγράφονται στην ανάρτηση και στο δημοσίευμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει μέτωπο κατά του Αντώνη Σαμαρά»

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και αναγνώρισε την πολιτική διαδρομή και την προσφορά του πρώην πρωθυπουργού.

«Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει μέτωπο κατά του Αντώνη Σαμαρά. Πρώτον, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν μία επιλογή πλειοψηφική για την προεδρία της ΝΔ, ήταν πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός της χώρας. Δεν αναιρούμε όσα πιστεύουμε για την πρωθυπουργία του σε δύσκολα χρόνια. Δυστυχώς, όμως, πολλά που λένε συνεργάτες του ή ο ίδιος, πολλές φορές αναιρούν τη δική του προσφορά», ανέφερε.

«Οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία» οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διευκρίνισε ότι ένα μικρό μέρος των μέτρων θα εφαρμοστεί στο τέλος του έτους, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους θα αφορά το 2027.

«Ένα μικρό μέρος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων θα αφορούν το 2027. Υπάρχουν και πολλά μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι, αλλά θα τα δουν συμπολίτες μας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 2027.

Αυτό που θα περιγράψει ο πρωθυπουργός θα είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα μέτρων για την επόμενη χρονιά. Θα είναι ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία», κατέληξε.