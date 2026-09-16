Μαρινάκης για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι αποφάσεις για νέα μέτρα

Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, με τις αποφάσεις να τοποθετούνται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για την πορεία των διεθνών τιμών και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική αγορά.

Μιλώντας στον Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από τα σενάρια για τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κυβερνητικές συσκέψεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο εντάσσονται στον τακτικό μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς και δεν συνδέονται με άμεσες ανακοινώσεις.

Όπως ανέφερε, πραγματοποιούνται σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση συσκέψεις για την αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων, των εξωγενών παραγόντων και της κατάστασης στην ελληνική οικονομία, με βασικό σημείο ενδιαφέροντος την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

«Κυρίως για τον βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας, που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η πίεση που καταγράφεται συνδέεται με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι από τη σημερινή σύσκεψη δεν αναμένονται αποφάσεις. Υπενθύμισε ότι για τον Σεπτέμβριο παρατάθηκαν τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο και παρέπεμψε προς το τέλος του μήνα για την αξιολόγηση της επόμενης φάσης.

«Μέχρι το τέλος του μήνα και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Παράλληλα, κάλεσε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού γύρω από τις τιμές των καυσίμων και τα σενάρια για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης.

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο», είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη δυνατότητα λήψης μέτρων στήριξης με την κατάσταση της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγείλει συγκεκριμένη παρέμβαση.

Αναφέρθηκε παράλληλα στις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία έως τις πολεμικές συγκρούσεις, παρουσιάζοντας την άνοδο των τιμών της ενέργειας ως εξωτερικό παράγοντα που καλείται να διαχειριστεί η ελληνική κυβέρνηση.

Το βασικό μήνυμα από την κυβερνητική πλευρά είναι ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί απόφαση για νέο πακέτο μέτρων. Η πορεία των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων και ειδικά του πετρελαίου θέρμανσης θα αξιολογηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, πριν αποφασιστεί εάν χρειάζεται πρόσθετη στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.