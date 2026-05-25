Μαρινάκης για Γιωτόπουλο: Ζήτημα αποκλειστικά νομικό – Η Δικαιοσύνη έχει τον τελευταίο λόγο

Αποκλειστικά ζήτημα της Δικαιοσύνης είναι η αποφυλάκιση τουΑλέξανδρου Γιωτόπουλου ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (25/5).

«Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι νομικό», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναμένει την τελική εξέλιξη μετά και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μαρινάκης, ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί το θέμα στην κοινή γνώμη, ιδίως σε όσους έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα θύματα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». «Σε ανθρώπινο επίπεδο, αντιλαμβάνομαι πλήρως τις αντιδράσεις», σημείωσε, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι για τα εγκλήματα της οργάνωσης έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην ουσία μιας υπόθεσης δηλαδή την ενοχή και την επιβολή ποινών και στον τρόπο έκτισης των ποινών, ο οποίος επίσης καθορίζεται από τη Δικαιοσύνη.

«Και τα δύο αφορούν τη Δικαιοσύνη», επανέλαβε, καταδεικνύοντας την πλήρη θεσμική απόσταση της κυβέρνησης από τη διαδικασία.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο σωφρονιστικό και ποινικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει κινηθεί «στα όρια του επιτρεπόμενου πλαισίου», λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Μεταξύ των αλλαγών που ανέφερε, συγκαταλέγεται η επαναφορά του ορίου των 25 ετών για την υποβολή αιτήματος αποφυλάκισης σε περιπτώσεις ισοβίων, καθώς και η αυστηροποίηση των όρων έκτισης ποινών, με τη μετατροπή του ορίου από τα 3/5 στα 4/5.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως σημείωσε, υλοποιήθηκαν τόσο κατά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία όσο και στη σημερινή, με στόχο, όπως είπε, μια πιο αυστηρή και συνεπή ποινική πολιτική.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι, παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, η εφαρμογή του πλαισίου ανήκει αποκλειστικά στους δικαστές. «Υπάρχει το νομικό πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί, και υπάρχει και η εφαρμογή του από τη Δικαιοσύνη. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».