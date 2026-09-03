Μαρινάκης για εξαγγελίες Τσίπρα: Να σταλούν όλα τα μέτρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο

κληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η κοστολόγηση που παρουσίασε η κυβέρνηση βασίστηκε σε επεξεργασία του οικονομικού επιτελείου «μέτρο προς μέτρο» και καλώντας την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού να αποστείλει το σύνολο των προτάσεών της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Μιλώντας στο MEGA NEWS 104,6, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα σε «εκνευρισμό», ενώ απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις που, όπως είπε, στρέφονται εναντίον του εκάστοτε κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η κοστολόγηση του προγράμματος δεν έγινε από εμένα», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι προήλθε από στελέχη του οικονομικού επιτελείου και αποτυπώθηκε στην άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η αποτίμηση που έγινε ήταν μάλιστα «επιεικής», καθώς δεν συμπεριέλαβε προτάσεις τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί αόριστες ή ανεπαρκώς εξειδικευμένες.

Η αναφορά στις 50.000 στεγαστικές επιλογές

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το οικονομικό επιτελείο υπολόγισε για το συγκεκριμένο μέτρο κόστος 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, κατανεμημένο σε βάθος τετραετίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ακόμη και με αυτή τη μεθοδολογία επιχειρήθηκε να μην προκύψει μεγαλύτερος συνολικός λογαριασμός, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση παρουσίασε αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων που θεωρούσε δυνατό να αποτιμηθούν.

«Για να μην κοροϊδεύει ο οποιοσδήποτε πλέον άλλο τον κόσμο, στείλαμε μία κοστολόγηση την οποία εγώ ανέφερα σημείο προς σημείο», ανέφερε.

Πρόκληση για κοστολόγηση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε την πλευρά Τσίπρα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, να αποστείλουν το σύνολο των οικονομικών εξαγγελιών τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει, όπως είπε, κοινός κανόνας στην πολιτική αντιπαράθεση.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων, επισημαίνοντας πάντως ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

«Μακάρι να γίνει από όλους, γιατί έτσι θα αντιπαρατιθέμεθα πολιτικά επί ίσοις όροις», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα πρέπει εκ των πραγμάτων να συνοδεύονται από συγκεκριμένη δημοσιονομική αποτίμηση, καθώς θα μετατραπούν σε νομοθετικές παρεμβάσεις και θα πρέπει να εφαρμοστούν.

«Επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεύρυνε την κριτική του, συνδέοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα με αυτό που χαρακτήρισε μακρά ελληνική παράδοση «ανέξοδων υποσχέσεων».

Υποστήριξε ότι από τη δεκαετία του 1980 και μετά η χώρα οδηγήθηκε επανειλημμένα σε πολιτικές που δεν στηρίζονταν στις πραγματικές δημοσιονομικές της δυνατότητες, με αποτέλεσμα την αύξηση του δανεισμού και, τελικά, τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στη μείωση του ΑΕΠ, στις περικοπές των συντάξεων, στις φορολογικές επιβαρύνσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, στις απώλειες εισοδήματος των μισθωτών και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι νεότερες γενιές στην αγορά εργασίας.

Κατά την εκτίμησή του, βασική αιτία ήταν το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα «ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της και με δανεικά από τα παιδιά μας».

Στο στόχαστρό του έβαλε τόσο το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου πριν από τις εκλογές του 2015.

Ειδική αναφορά έκανε στο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε την εξουσία το 2015, καλώντας τους πολίτες να συγκρίνουν τις τότε εξαγγελίες με τις σημερινές προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού. «Ας βάλει ο κόσμος να ακούσει τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας το 2014 και τι έλεγε χθες, για να καταλάβει ότι απλώς επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.